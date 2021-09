Zoran Milanović: Treba im uzeti sve

Predsjednik Zoran Milanović na Danu velikih planova imao je osebujan govor, ali glavna poruka koju je poslao tiče se Vlade Andreja Plenkovića.

– Hrvatska se iz krize uzrokovane pandemijom izvlači vrlo dobro, bolje od očekivanja i dajem priznanje Vladi za sve što je napravila. Napravili su sve što su mogli, više nisu mogli, jer ovo nije klasična kriza. Ovo nije kriza potražnje, već kriza ponude – rekao je predsjednik Milanović.

Pričao je dalje kako je od suradnika čuo da u Americi, dok je bio u New Yorku, nema robe, da su trgovine prazne i ispričao da se ovdje borimo s brojnim nepoznatim čimbenicima koji mogu i ne moraju utjecati jedni na druge. Primjerice, kazao je, pojačana potražnja za rabljenim autima u SAD-u, jer se ljudi više nisu htjeli voziti javnim prijevozom, utjecala je na nestašicu automobila na tržištu, a to posljedično na inflaciju i to od čak 5 posto.

Tko bi rekao – zapitao se predsjednik

Hrvatska ima, unatoč pandemiji, puno problema, a jedan je iseljavanje visokoobrazovane radne snage koja ne živi od rente od turizma, koji je ove godine ostvario rezultate iznad svih očekivanja. I neka je, smatra predsjednik, jer će barem tisuće hrvatskih obitelji imati od čega živjeti. No, kaže, problem je taj, što su ti prihodi, a vrlo su visoki, neoporezivi. A oporezivanje je potrebno da bi državu hranilo i da bi država živjela.

– Po meni, najvažniji zadatak ove milenijske generacije je povući što više novca iz EU fondova. Mogu ja pričati o važnim stvarima, ljudskim pravima i slično, ali ja imam i lisnicu, novčanik. Dosad smo iz EU fondova povlačili novac sporo, realizirali smo tek oko 30 posto ponuđenih sredstava, to može i mora bolje. Treba uzeti sve – ustvrdio je Milanović i zaključio kako Hrvatska, na međunarodnom planu, ne mora nikome biti simpatična zemlja, ali može biti uspješnija i definitivno treba ostati sigurna za sve njene građane.

Milanović je kasnije za novinare izjavio da bi uz Vladu i privatni sektor trebao bolje raditi, a Vlada bi trebala biti neka vrsta podupiratelja'. Odgovorio je i na pitanje ima li ova Vlada potencijala ispuniti najavljene reforme za koje je osiguran novac iz Bruxellesa.

– Neke da, a neke su teške. Nemogući zadaci su promijeniti potpuno klimu i mentalitet nacije. Moguće je pokušati se prilagoditi – zaključio je Milanović.