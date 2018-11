48 sati: Dodijeljene Coca-Coline nagrade za najbolje akcije čišćenja u 2018. godini

U sklopu 10. susreta gradonačelnika i poduzetnika ’48 sati’ održana je dodjela nagrada za najbolje akcije čišćenja u 2018. godini, a radi se o projektu društveno odgovornoga poslovanja ‘Od izvora do mora’, koji je pokrenula Coca-Cola u Hrvatskoj 21. travnja ove godine. Projekt je usmjeren na čuvanje i čišćenje područja uz hrvatske vode – rijeke, jezera i obale Jadranskog mora. U sklopu projekta održano je 12 akcija čišćenja.

Prvo mjesto i novčanu nagradu od 15.000 kuna dobila je Športsko ribolovna udruga Odra iz Velike Gorice, KUD ‘Čiče’ i DVD ‘Čiče’, Novo Čiče i Agroeduka iz Zagreb. Drugo mjesto i novčanu nagradu od 10.000 kuna, dobila je Ekološka udruga Šepurina – Otok Prvić, Turistička zajednica grada Vodica. Treće mjesto i nagradu od 5.000 kuna dobilo je Društvo prijatelja cvijeća i zelenila Zagreb.

Projekt ‘Od izvora do mora’ dio je nastojanja Coca-Cole da u suradnji s javnim i nevladinim sektorom te lokalnim zajednicama aktivno doprinesu rješavanju problema zagađenja ambalažnim otpadom i čuvanju hrvatskih vodnih bogatstava. Pokrenut je u suradnji s partnerima – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo turizma RH, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Hrvatska turistička zajednica, Hrvatske vode, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova u RH, Savska komisija i Institut Ruđer Bošković.

Naime, svatko od nas može pridonijeti čišćem okolišu počevši od odlaganja iskorištene ambalaže na za to predviđeno mjesto, a potom i uklanjanjem one koja je već završila u okolišu. Od izvora do mora nova je etapa projekta Lijepa naša Sava, koji Coca-Colin sustav provodi u Hrvatskoj više od 10 godina.

