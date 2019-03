[FOTO] Greenfield investicije 2019: Javna poduzeća na koncu godine moraju biti bez profita

Trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu i trebaju biti uspješnija, a kako bi to postala potrebno je uvesti transparentnije i mjerljivije kriterije uspješnosti. To bi potaknulo ne samo veću uspješnost samih poduzeća, već i njihovu konkurentnost u odnosu na druga poduzeća u općinama, gradovima i županijama, a možda i konkurentnost na razini različitih jedinica lokalne samouprave. Ono što se nikako ne smije zaboraviti, zaključak je panela ‘Kako prevladati probleme i potaknuti razvoj kvalitetnog upravljanja u trgovačkim društvima u vlasništvu JLS-a’ na Liderovoj i CIRU-ovoj konferenciji Greenfield investicije, jest da javna poduzeća na koncu godine moraju biti u pozitivnoj nuli, bez profita, jer svaki kunu moraju iskoristiti za ulaganja.

Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, na upit kakvo je korporativno upravljanje u trgovačkim društvima u tom gradu, odgovorio je kako direktori komunalnih poduzeća bez ikakve dileme za rezultate odgovaraju vlasniku, odnosno gradonačelniku koji je osvojio izbore sa svojim programom za ta poduzeća.

Ne pitam tko, koga i kako zapošljava, kako se provode javne nabave, sve dok se provode unaprijed dogovorene strateške odluke – rekao je Obersnel i dodao kako je on kao gradonačelnik taj koji i odlučuje jesu li ciljevi za poduzeća ispunjeni.

– Primjerice, je li voda cijele godine kvalitetna za piće i prikuplja li se otpadna voda cilj je za poduzeća za vodno gospodarstvo – naglasio je Obersnel.

Nenad Panian, gradonačelnik Dugog Sela, istaknuo je kako je cilj za sva komunalna poduzeća u tom gradu da na koncu godine budu u plusu, te da svi rade skupa temeljem istih ciljeva.

Mjerljivost uspjeha treba biti jasnija i konkretnija. Ne možemo po rezultatima u privlačenju novca primjerice Dubrovačko-neretvanske županije, koja prednjači, zaključiti da je to najuspješnija županija, smatra Matija Posavec, župan Međimurske županije. To su rezultati gradnje Pelješkog mosta i Zračne luke Dubrovnik, a ne rada županije. Tako treba biti i s općinama i gradovima, smatra Posavec te dodaje kako je uz sve navedeno, ključno i odrediti jasne kriterije koja su očekivanja od JLS-a do direktora trgovačkih društava.

Marko Jurčić iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) kaže da ciljana transparentna mjerljivost treba riješiti radi li netko dobro i kvalitetno ili ne.

– Jasna mjerljivost i transparentnost koja će dati odgovore u kojoj mjeri je netko ostvario ciljeve i zaslužuje li ostati ili ne direktor trebala bi biti okosnica korporativnog upravljanja u poduzećima u jedinicama lokalne samouprave – naveo je Jurčić.

Saša Drezgić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci rekao je da one JLS koje ulažu u dobru praksu korporativnog upravljanja su danas na listama Financial Timesa po privlačnosti za investicije, to je ono što čini razliku dosta često, zaključio je.