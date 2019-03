Greenfield 2019.: Mladen Vedriš – Investicije su komandosi, nisu redovna vojska

Investicije koje se pojavljuju u Hrvatskoj nisu redovna vojska, nego komandosi koji su prošli baraž razno raznih uzbuđenja da bi se pokrenule – slikovito je Mladen Vedriš sa Pravnog fakulteta u Zagrebu predstavio projekt Lider Invest 2019. drugog dana Liderove konferencije ‘Greenfield investicije – Kako snovi postaju stvarnost‘ koja se održava u Medulinu u Arenaturistovom hotelu Park Plaza Belvedere.

– Riječ ‘investicija’ konačno je dobila građansko pravo, o investicijama se opet govori, a mi smo tome dali svoj doprinos – dodao je Vedriš.

Novi, četvrti Lider Invest natječaj prepoznaje, promiče i nagrađuje najbolje proizvodne investicije u velikim, srednjim i malim kategorijama. Traže se oni investicijski projekti koji otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodanu vrijednost. Natječaj je otvoren od 15. ožujka, a trajat će do 15. rujna. Vedriš je rekao kako će se pri izboru voditi kriterijima koji se odnose na udio izvoza, broj novootvorenih radnih mjesta te suvremenost tehnologije.

Najavio je i da će se u sklopu projekta investicije promicati i na roadshowu u četiri grada. Prvi je već održan u Koprivnici 28. veljače, slijedi Otočac u kojem Lider Invest gostuje 17. travnja, zatim Split 24. svibnja te Vukovar 4. srpnja. Najbolji će biti nagrađeni potkraj listopada.

Goran Buić, načelnik Općine Medulin predstavio je ulogu jedinica lokalne samouprave u održivom gospodarskom razvoju. Niti u jednoj od zakonskih točaka o ulogama JLS-a se ne spominje što jedna općina mora učiniti kako bi bila gospodarski konkurentna ili kako bi privukla investicije, kazao je i dodao kako je načina za to napretek. Upravljanje gospodarskim razvojem grada ili općine sastoji se od plana razvoja i primjerice kvalitetnog prostornog planiranja.

– Medulin uz sve to osniva i vlastiti upravni odjel za izdavanje akata vezanih uz gradnju, što je dosad rješavala Istarska županija. Bit će to one-stop-shop za investitore. Uz to, JLS se moraju okrenuti vanjskim modelima financiranja projekata te radu s mladima ako žele gospodarski napredovati – naveo je Buić.

Kao projekte JLS koji će polučiti i gospodarski efekt predstavio je Lagur Istarska Batana projekt za ribarstvo, LAG Južna Istra, Arheološki park Vižula, portal Gastroposao.hr koji spaja poslodavce i radnike u turizmu i ugostiteljstvu.

I danas će se na konferenciji pričati o greenfield investicijama kao najpoželjnijem, ali i najzahtjevnijem obliku ulaganja. Kako je naglasak konferencije na razvojnim i investicijskim izazovima u jedinicama lokalne samouprave, primjer iz prakse predstavit će Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca i Igor Benaković, predsjednik Uprave Bauwerk Boen koja je u tom gradu otvorila modernu i tehnološki naprednu tvornicu parketa. Uslijedit će panel o financiranju i poticanju investicija u jedinicama lokalne samouprave, a sve će zaokružiti ‘Medulinski zaključci’ koji će detektirati prepreke te predložiti aktivnosti koje će omogućiti što više takvih ulaganja.