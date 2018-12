Ivica Vrančić: Leadership je bitan, menadžment više nije

Konzultant za ljudske potencijale Ivica Vrančić iz tvrtke Verantius održao je na 2. HR konferenciji u srijedu u Westinu predavanje na temu Leadership (a ne management) kao alat privlačenja i zadržavanja. Započeo je s tezom kako se još od 1995. godine priča kako je HR napokon postao važan i prepoznat, a takva priča se vrti još i danas. „To je tužno“, rekao je Vrančić.

Postavio je pitanje, odlaze li ljudi iz kompanija ili ljudi odlaze iz država?

„Ako ljudi odlaze iz zemlje, ako je napuštaju, mi tu onda nismo relevantni davati bilo kakve komentare. No, ako napuštaju kompanije, ni to nije nikakva novost, to se stalna događa i događat će se“, kazao je Vrančić.

Iako se stalno događa, postavlja se pitanje, zašto je netko uopće počeo razmišljati o odlasku?

„Postoji nebrojeno mnogo istraživanja na tu temu, a sva se na kraju svode na dva odgovora – jedan je osjećaj da sustav vrijednosti kompanije ne odgovara sustavu vrijednosti zaposlenika, a drugi je da je razlog odlaska neposredni odnos s rukovoditeljem“, rekao je Vrančić.

Zaključak je taj, da što je leadership efikasniji i što su ljudi na tim pozicijama kvalitetniji, zaposlenici manje razmišljaju o odlasku.

„Leadership je bitan, dok menadžment više nije. To je zanat koji je nastao u prvoj industrijskoj revoluciji, a danas smo u četvrtoj. Menadžment će nestati, barem u ovom obliku u kojem ga danas poznajemo. Već sad tehnologija obavlja veliki dio njihovog posla“, dodao je Vrančić.

Biti lider je socijalno zahtjevniji posao od pozicije managera. To je sposobnost utjecaja na ljude i zaposlenike.

„Manager je uloga koju dobijete, dok je leadership svojstvo“, zaključio je Vrančić.

Na kraju predavanja, Vrančić je naglasio kako „novi“ leadership zahtjeva nove pretpostavke. Nema više pozicije moći, potrebno je graditi vrijednost i kulturu unutar kompanije, razvijati ljude i organizaciju, komunikacija mora biti dvosmjerna i na kraju, moraju se respektirati različitosti.

Korporativne vrijednosti – mrtvo slovo na papiru

Iza Vrančića na red je došlo predavanje o korporativnim vrijednostima, koje nerijetko ostaju samo mrtvo slovo na papiru.

“Vrijednosti su bitne. Ali vrijednosti ne trebaju biti uklesane u zidove vaše firme. Vrijednosti kompanije kao forma su nebitne i nevažne, tvrtke moraju preuzeti vrijednosti kao sadržaj”, poručila je Ana Jergović, stručnjak za brendiranje poslodavaca u Infobipu.

Jednu od bitnih stvari koju joj je iskustvo Infobipa naučilo je, kaže, nužnost skaliranja kulture zajedno sa skaliranjem rasta. Kao jedan od razloga zbog kojeg ljudi dolaze i ostaju u Infobipu je razvijeno nagrađivanje timskog rada koje rezultira zadovoljnijim radnicima.

