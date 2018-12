Jadranka Sloković: Žene u odvjetništvu i sudstvu imaju prednost nad muškarcima jer lakše prate detalje

Poznata hrvatska odvjetnica koju mnogi smatraju jednom od najboljih odvjetnika u Hrvatskoj razgovarala je s Petrom Štefanićem u one on one na konferenciji Žene u biznisu i rekla je da postoje razlike između muškaraca i žena u odvjetništvu. Ona misli kako odvjetnice imaju prednost jer mogu instinktivno i empatijski promatrati stvari, reakciju sudaca puno bolje prepoznaju nego muški odvjetnici. Zanimljivo je da isto misli i za sutkinje u sudovima.

– Ženske sutkinje imaju intuitivniju komponentu, znaju češće i detaljnije promatrati dokaze – rekla je Sloković.

Navela je da je prije desetak godina bio veći udio odvjetnika, a sada je žena u odvjetništvu 43 posto, dok su 60 posto su vježbenice, smatrajući da je to žensko zanimanje budućnosti. Na Štefanićevu primjedbu kako je glumica Ksenija Marinković u prvom panelu rekla da su žene počele preuzimati pozicije u kazalištima otkako je sve manje novaca za kulturu, Sloković je rekla da ne vjeruje u to, ali može potvrditi da se tako nešto desilo u sudstvu nakon što su suci prestali dobivati stanove, a plaće više nisu bile atraktivne.

Sa svojim suprugom Čedomirom Prodanovićem, kaže, ima dobru sinergiju, mada rade i u odvojenim predmetima. S novinarima pak imaju desetak godina antagonistički odnos.

– Poštujem profesiju novinarstva, ali u zadnjih deset godina u njoj je vidljiva degradacija. Novinari su postali produžena ruka DORH-a i Uskoka, što se vidi po curenju podataka medijima. No priznaje da joj je nekad u nekim sudskim predmetima potrebna pozornost novinara. Na pitanje je li joj pomogla eksponiranost, rekla je: ‘Postala sam eksponirana nakon što sam prepoznata da dobro radim svoj posao.’

Poznata je po tome što je branila mnoga hrvatska poznata lica iz političkih sfera, ali i estrade. Iako joj odvjetništvo nije bilo prvi izbor, nego književnost, prevođenje i pisanje, kazneno pravo bilo je presudno u odabiru onoga što obilježava gotovo cijeli njezin radni vijek. Najveći izazov pritom bila joj je obrana hrvatskih generala od optužbi u Haagu zbog potpuno drukčije sudske prakse koju je trebalo usvojiti.