Ljiljana Drenški Cvrtila: Menadžeri trebaju znati iz zaposlenika izvući najbolje

U nastavku 6. međunarodne konferencije Kontroling – tamo gdje razlika čini razliku Tomislav Piasevoli, Piasevoli Analytics, Founder and Principal Consultant, govorio je o kontrolingu i IT, važnosti podataka (analizi podataka) u kontrolingu i korištenju novih tehnologija.

Piasevoli je posebno istaknuo važnost procesa prikupljanja podataka od izvora do obrade i pripreme izvještaja. Uspješnost procesa neće ovisiti samo o alatima nego i o ljudima koji ih obavljaju. Već u prikupljanju podataka može doći do problema istaknuo je Piasevoli zbog toga što postoji previše podataka, loše su kvalitete i njihovi izvori su nepovezani. Drugi problemi su organizacijski; otpor menadžmenta na promjene, problem nedostatka strategije, loša komunikacija između IT i menadžera…

Ono što je važno je slijediti IT trendove, ističi Piasevoli. To prije svega znači automatizirati sve procese jer je obrada podataka skupa. Podatke treba standardizirati i integrirati te analizirati.

– U tome procesu ključni su ljudi – moraju poznavati procese kojima se dolazi do izvještaja i trebaju učiti nove tehnologije – kaže Piasevoli ističući da je najveća kočnica boljem protoku podataka menadžment.

No ljudi se ne mogu promijeniti, ali izvrsni menadžeri znaju kako iz zaposlenika izvući najbolje – tvrdi Ljiljana Drenški Cvrtila, Eurinoma, Executive, business and life coach, koja je govorila o postizanju izvrsnosti u menadžmentu – prihvaćanjem različitog.

Upravljati ljudima se uči, naglašava Drenški Cvrtila, jer svatko ima jedinstvenu prirodu i područja na kojima može biti najbolji. Menadžeri koji uspiju motivirati zaposelnika na način da iz njega izvuku ono u čemu je najbolji – našli su zlatni ključić.

