FOTO: Počela osma Liderova konferencija ‘Žene u biznisu’

Osma Liderova konferencija ‘Žene u biznisu‘ na kojoj će se po 14. puta predstaviti izbor deset najmoćnijih žena u biznisu u Hrvatskoj, otvorena je u četvrtak u Kongesnoj dvorani Zagrebačkog velesajma pozdravnim riječima glavnog urednika poslovnog tjednika Lider Miodraga Šajatovića i zamjenice veleposlanika Finske Virpi Turunen.

– Upravljačka moć 300 najmoćnijih žena porasla je za 15 posto u odnosu na prethodnu godinu. 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa upravlja s rekordnih 41,5 milijardi eura, naglasio je Šajatović.

Zamjenica veleposlanika Finske Virpi Turunen rekla je da joj je zadovoljstvo što je Veleposlanstvo Finske partner konferencije ‘Žene u biznisu’ i da je u Hrvatskoj vidljiva moć žena istaknuvši i činjenicu da je na čelu države žena.

Žene su još uvijek u sjeni muškaraca, pogotovo kad je u pitanju građenje karijere, no unazad pet godina njihov se položaj ipak popravio. Sukus je ovo predstavljanja istraživanja pod nazivom ‘Žene u poslovnom svijetu – pet godina poslije; što se promijenilo?’ Helene Schmidt, partnerice u Deloitteu i predsjednoce SheXO kluba poslovnih žena koje je i sprovelo istraživanje u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

– Pristup žena upravljačkom dijelu i dalje je izazov. Udjeli žena u upravljačkim strukturama počinju se smanjivati od srednjeg menadžmenta na više – rekla je Schmidt.

Slično je i u Deloitteu na globalnoj razini, dok u Sloveniji i BiH ovu tvrtku vode žene. No niti u Hrvatskoj niti u jugoistočnoj Europi žene nisu na boljem položaju u odnosu na svijet, iako je napravljen pomak. Danas je u Hrvatskoj na rukovodećim pozicijama 22 posto žena, što je za nekoliko postotaka ipak više nego u istraživanju sprovedenom prije pet godina. No ono što je ipak najvažnije, čini se da za veći utjecaj žene moraju ponajprije poraditi na svome samopouzdanju jer je opća percepcija, a to znači i njihova, da žene ulažu više napora da bi bile na istoj poziciji kao muškarci, na izvršnim pozicijama obično su manje plaćene od muškaraca i rjeđe dobivaju promaknuće od muškaraca.

Ovogodišnja konferencija održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović te uz partnerstvo Veleposlanstva Finske i tvrtke Deloitte. Pred okupljenim sudionicima će se raspravljati o ravnopravnosti spolova u biznisu, zastupljenosti žena na čelnim pozicijama te njihovim iskustvima i pogledima na biznis. Kao i svake godine, Lider će tijekom konferencije predstaviti tradicionalnu listu 300 najmoćnijih žena Hrvatske.