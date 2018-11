Sonja Popović: Nabava je postala aktivan sudionik pri donošenju novih vrijednosti

Na 13. Konferenciji o nabavi održan je i zanimljiv okrugli stol na kojemu su sudjelovali Mladen Pejković (Atlantic grupa), Sonja Popović (SAP Hrvatska), Darko Šepić (Adris grupa) i Damir Zec (IBM Hrvatska), dok su raspravu moderirali Gordana Glenčer i Zoran Zekić.

Početak rasprave započeo je s iskustvima sudionika o uvođenu i implementaciji novih tehnologija i o digitalizaciji u Hrvatskoj. Pitanje je bilo je li digitalizacija samo hype i kakva je situacija s digitalizacijom u nabavi.

„Digitalna transformacija u Hrvatskoj svakako nije hype, ona je trenutno neizbježna tema koja se događa i koja je stvarna“, rekla je u uvodu Sonja Popović i dodala: „Sap Hrvatska je tu za naše korisnike koji su na putu prema digitalizaciji i ona je među top tri teme među našim korisnicima“.

Damir Zec dodao je kako su procesi digitalizacije neizbježni te je samo pitanje kako što prije sve te procese objediniti, prihvatiti i naravno koristiti. „Moramo se odvažiti razumjeti zašto je važno koristiti nove tehnologije, kako u nabavi, tako i kroz cijeli sustav“, kazao je Zec.

>>> Beaumont: U želji da skočimo od parnog stroja do Tesle najčešće dobijemo ‘parnu Teslu’

Digitalna transformacija ne uvjetuje negativni proces, baš naprotiv, to je pozitivan proces koji treba prihvatiti, složili su se govornici okruglog stola.

Na pitanje koliko u strateškom smislu digitalizacija može pomoći nabavi, Zec je napomenuo kako svi projekti dolaze iz strategije te da se danas promjene ne dolaze u godišnjim razmacima, nego tjednima i mjesecima.

„Tehnologija omogućuje unaprjeđenje nabave. Automatizacijom svih segmenta u nabavi ostavlja se prostor za čovjeka da se bavi strateškim pitanjima“, smatra Sonja Popović.

„Digitalizacija je proces demokratizacije“, drži Mladen Pejković. On kaže kako je danas moguće svima doći do tehnologije, čime se povećava konkurentnost. „Informacija postaje univerzalno pravo i dovodi do meritokratske centralizacije“, kaže Pejković.

Darko Šepić pak smatra da centralizacija mora biti optimalna, isto tako i decentralizacija te kaže kako ne postoje univerzalna rješenja već svaka tvrtka mora pronaći najbolja rješenja za vlastite specifične situacije.



U SAP-u je nabava također centralizirana. „Sve to ovisi o veličini kompanije i specifičnostima koje se nabavljaju. Nama trenutno više odgovora centralizirana nabava“, kaže Popović.

A kako se dobavljači nose implementacijama novih tehnologija i kako to podnose male tvrtke bilo je pitanje upućeno govornicima. Pejković smatra kako su male tvrtke većinom fleksibilnije od velikih te kako u većini slučajeva nema nikakvih problema s prihvaćanjem novih tehnologija.

Nove tehnologije dolaze u sve više oblika, a jedan od njih je i umjetna inteligencija, za koju su se svi složili da je tek u početku, ali da nijedan vid novih tehnologija ne treba odbaciti. „Strah od novih tehnologija je oduvijek postojao, što se vidi i kroz povijest, ali uvijek je na kraju ona postala samo alat koji koristi čovjek, što znači da je strah od novih tehnologija neopravdan“, rekao je Pejković.

Danas je pozicija nabave u tvrtkama na višim granama nego što je to bilo prije nekoliko godina. „Nabava je postala aktivan sudionik donošenja novih vrijednosti te aktivno sudjeluje u strategiji“, smatra Sonja Popović, dok Zec dodaje kako se promijenio odnos nabave iz reaktivnog u proaktivni.

