Što gradovima jedan Marić uzme kroz porez, drugi će im Marić vratiti u nekretninama

Budućnost lokalne samouprave bila je tema posljednjeg okruglog stola na 10. godišnjem susretu gradonačelnika i poduzetnika 48 sati. Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac iskoristila je priliku da informira zainteresiranu javnost da je rebalansom proračuna osigurano još 60 milijuna kuna za Fond za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Naime, predviđenih 200 milijuna kuna ‘planulo’ je za 19 dana nakon što je raspisan natječaj, pa se postavilo pitanje što će biti s projektima jer je vrijednost zahtjeva premašila očekivanja.

– Ne mogu sada reći koliko ćemo osigurati novaca u idućoj godini, no ono što mogu reći je da domaća komponenta, uz 85 posto EU komponente, neće moći biti 15 posto. morat ćemo naći neki model kako bismo izvukli optimum. Nažalost, problem s Uljanikom nam onemogućuje da osiguramo veća sredstva jer smo dali državna jamstva toj tvrtki – rekla je Žalac.

Korekcije i evaluacije projekata

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, koji se javio za riječ, rekao je da se mora naći neko rješenje da domaća komponenta bude što veća, jer bi to moglo stvarati velike probleme lokalnim samoupravama koje nemaju financijske mogućnosti da podrže projekte.

No Žalac je spomenula i da je problem i s izvršenjem projekata na lokalnoj razini nakon što oni budu odobreni, no mnogi sudionici tokom konferencije, a i Obersnel, spomenuli su da je problem zapravo na nižim razinama.

– Dio aktivnosti treba ubrzati, poslali smo dvije prijave prije više od godinu i pol dana, nemamo nikakav odgovor, novci stoje i 27 tvrtki zbog toga trpi. SAFU se na neki način pretvorio u našeg neprijatelja, nemoguće je da 90 posto projekata ima neku korekciju – rekao je Obersnel.

Žalac je objasnila da korekcija znači ‘sačuvati novac za druge projekte’ i ako se to ne uradi, EU revizija oduzima taj novac. Ako se utvrdi greška veća od 25 posto svih vrijednosti, to znači da je sistemska greška, napomenula je ministrica rekavši da će se morati po pitanju prijava poraditi da se ne bi pravile greške.

– Zato je vlada donijela odluku da svi veliki projekti najprije idu u SAFU na prethodnu evaluaciju – rekla je Žalac.

Nije sve u novcu

Država može pomoći gradovima i općinama i svojim nekretninama. Državni tajnik u Ministarstvu državne imovine Tomislav Boban podsjetio je na riječi ministra financija Zdravka Marića s prethodne sesije koji je rekao da nije sve u novcu.

– Pročitajte Zakon o upravljanju državnom imovinom, članke 68., 69. i 70. Ako vam ministar Marić kroz porez uzme novac, obratite se nama, mi ćemo vam to vratiti kroz nekretnine – rekao je Boban izazvavši smijeh i aplauz u dvorani hotela Meridien Lav u Podstrani kod Splita.

On je podsjetio na to koliko je država do sada darovala nekretnina JLS-ima i da su otvoreni za suradnju. Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave govorio je o digitalizaciji, odnosno o projektima koji slijede, no najvažniji je dio bio o novom Zakonu o sustavu državne uprave koji je u pripremi i kojim je Nekić najavio ukidanje ureda državnih uprava u županijama.

– Za veliki dio poslova predviđeno je da se decentralizira. U ovlasti države ostat će registar birača i upravni nadzor, odnosno inspekcija. Ostalo se spušta na nižu razinu, na županiju, no ono što je još važno i treba to naglasiti, a to je da će taj Zakon omogućiti daljnju decentralizaciju, na velike gradove – rekao je Nekić.

Ovim je okruglim stolom završen 10. godišnji susret gradonačelnika i poduzetnika u organizaciji poslovnog tjednika Lider i Udruge gradova. Predsjednik Udruge i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk pozdravio je goste i pozvao ih na druženje slijedeće godine.

