Aladrović najavio: Produženje mjere za lipanj, ali samo za najpogođenije

Prvi puta u hrvatskoj povijesti u četvrtak su prosvjedovali poduzetnici. Od vlasti zahtijevaju nastavak mjera za krizu izazvanu epidemijom koronavirusa, ukidanje parafiskalnih nameta, PDV po naplati...

Gostujući u četvrtak navečer u emisiji RTL Danas ministar Josip Aladrović rekao je da već dugo komuniciraju s javnosti o tome što je učinjeno i što namjeravaju učiniti u budućnosti te podsjetio da je Vlada do sada isplatila tri i pol milijarde kuna samo za očuvanje radnih mjesta.



- Pred nama je još svibanj, možemo očekivati da ćemo još za pola milijuna radnika za svibanj, u lipnju, dovršiti tu mjeru. Čuli smo danas niz zahtjeva, no moramo biti objektivni i reći u kojem obimu ih mi možemo zadovoljiti. Iz konteksta javnih financija ova mjera za očuvanje radnih mjesta je izrazito izdašna. Polučila je dobre rezultate i ono što razmatramo i o čemu razgovaramo je i produženje mjere za šesti mjesec s isplatom u srpnju, no samo za uzak segment najpogođenijih - rekao je ministar rada Josip Aladrović gostujući u RTL-u Danas.

Što se pak tiče najava poslodavaca o velikom broju otkaza ministar je rekao da mogu biti izrazito zadovoljni kada se pogleda kako su prebrodili krizu u segmetnu zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti.

- Ono što u sljedećoj fazi možemo očekivati ovisi o tome što će se događati u svibnju kada se ekonomija 'otključala'. Vidimo neke izrazito pozitivne pomake, nadamo se da će epidemiološka situacija biti pozitivna te će u tom slučaju ekonomija na neki način odgovoriti pozitivno, ali spremni smo i na mjere za najugroženije. Očekujem da ćemo već do kraja sljedećeg tjedna znati koji je to obujam najugroženijih i kome ćemo pomoći - odgovorio je Aladrović i dodao da svi moraju biti svjesni ograničenosti javnih financija i da nema više prostora za pomoć kakva je dosad bila.



Osim prosvjeda poduzetnika, u četvrtak su bili i pregovori Vlade sa sindikatima državnih i javnih službi. Ministar Aladrović se nada pozitivnom odgovoru sindikata jer, kako je rekao, iskazano je obostrano zadovoljstvo kroz ono što je Vlada ponudila i o čemu su sa sindikatima razgovarali.



- Jasno smo iskomunicirali sindikatima što očekujemo od njih i njihovog članstva. Možemo imati dojam da je pozitivno prihvaćeno, ali nastavak je u srijedu kada očekujem da ćemo okončati pregovore. Radi se o suspenziji određenog povećanja plaća, no kad se, naravno, steknu uvjeti, ta osnovica će rasti od prvog dana sljedeće godine. Otvorili smo neke modele što se tiče samog regresa, čija isplata je nesporna, ali da on bude usmjeren prema domaćoj potrošnji. Vidjet ćemo odgovor sindikata, ali ja se iskreno nadam pozitivnom odgovoru, odnosno sporazumu koji će pokazati da i sindikati državnih i javnih firmi pokazuju određenu razinu empatije prema privatnom sektoru koji je u nešto nepovoljnijoj poziciji - rekao je Aladrović i istaknuo da je pozicija pred izbore nezgodan faktor svim stranama u procesu.