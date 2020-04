Atlantic Grupa ne očekuje ostvarenje ciljeva za 2020.

Atlantic grupa u utorak je priopćila da joj rekordni rezultati iz 2019. pomažu u aktualnim uvjetima poslovanja te da trenutno ne može detaljnije procijeniti utjecaj covida19 na financijske i operativne rezultate, ali i kako ne očekuje postizanje planiranih ciljeva za 2020. godinu. U trenutnu situaciju ušli smo s vrlo stabilnom financijskom pozicijom i povijesno najvišim rezultatima u 2019. godini, što omogućava kontinuitet poslovanja i u teškim tržišnim okolnostima, kažu u Atlantic grupi.

Dodaju da zbog neizvjesnosti situacije vezane uz pandemiju covida19, utjecaj na financijske i operativne rezultate grupe trenutno nije moguće detaljnije procijeniti.

Vjeruju da će više informacija moći dati prilikom objave financijskih rezultata za prvi kvartal, 28. travnja, no ocjenjuju kako će situacija s koronavirusom u kombinaciji s globalnom recesijom vrlo vjerojatno negativno utjecati na ovogodišnje poslovne rezultate.

Podsjećaju da su nakon inicijalne objave grupe u pogledu očekivanja za 2020. objavljene 27. veljače te dodatnih komentara očekivanja u sklopu godišnjeg izvješća za 2019. objavljenog 25. ožujka, mjere vezane uz sprječavanje nekontroliranog širenja virusa na svim njihovim ključnim tržištima znatno postrožene.

Te mjere, među ostalima, značajno negativno utječu na turizam i ugostiteljstvo, ali i brojne druge gospodarske sektore, navode među ostalim iz Atlantica.

Važnim smatraju to što do sada, osim prestanka prodaje u HoReCa kanalu i pada potrošnje njihovih proizvoda u "on the go" i impulsnom segmentu, nisu imali drugog značajno negativnog utjecaja na poslovanje.

Iz kompanije ističu kako podržavaju institucionalne mjere prevencije širenja pandemije i zaštite građana, te aktivno prate razvoj situacije provodeći ekstenzivne zaštitne mjere, misleći primarno na zaštitu svih naših zaposlenika i partnera.