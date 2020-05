Frizeri i kozmetičari: Otvorit ćemo radi klijenata, ali troškove nećemo moći pokriti

Pleksiglasi, maske, kute, dezinficijensi, ograničen broj klijenata, distance... kriteriji su koje mnogi frizeri i kozmetičari neće moći ispuniti zbog ograničenog prostora ili povećanih troškova. Poznati zagrebački frizerski salon i brijačnica Salon, u kojeg zalazi veliki broj poslovnih ljudi, po svojoj strukturi ima sve preduvjete za poštivanje mjera. Ima čekaonicu od 30 četvornih metara u kojoj mušterije mogu biti dovoljno udaljene, dvije radne prostorije (svaka veličine 20 četvornih metara) za šišanje i brijanje, a u svakoj rade dva djelatnika. No problem je kako organizirati rad.

– Iskreno, radije ne bih radio u takvim uvjetima, ali krenut ćemo raditi jer moramo zadržati vjernost klijenata koji na nas računaju. Raditi o ovakvim okolnostima bit će jako naporno. Prvenstveno organizacija rada i naručivanje klijenata jer ne ostaju svi jednako dugo u salonu, nemaju iste tretmane. Hoćemo li čekati da sva četiri radnika završe istovremeno jednu turu prije nego dođe slijedeća? Hoću li žene s pramenovima slati u dvorište da mogu obrijati sljedećeg klijenta? Koliko ćemo uopće stići obraditi klijenata u radnom vremenu? – pita se Marko Stanzl, vlasnik Salona koji svoja vrata otvara 4. svibnja, ali s nekim ograničenim obujmom usluga, odnosno bez SPA brijanja i uređivanja brade.

Stanzl smatra i da dio zaštitne opreme u praksi i nema nekog efekta.

- Ako nam uvjetuju maske, gdje ćemo ih nabaviti? One danas više nisu 22 lipe već osam kuna, a rok trajanja im je dva sata. Znači preko 100 kuna troška za četiri djelatnika dnevno. Ako nam uvedu i kute, a svaka košta od 160 do 200 kuna, treba ih mijenjati svaki dan, inače sve to nema smisla. Ako već uvjetuje neke stvari, država obrtnicima treba omogućiti pristup zaštitnoj opremi pod istim uvjetima koje ima naš zdravstveni sustav – kaže Stanzl.

Gdje nabaviti zaštitnu opremu, a da obrt ne bankrotira, zanima i mnoge druge obrtnike. Nedavno je Saponia Osijek poslala priopćenje u kojem poziva sve obrtnike, stomatološke ordinacije, domove zdravlja i poduzetnike da im se obrate za protokole i proizvode koji će im pomoći da svoj posao obavljaju što opuštenije u ovim neobičnim vremenima iako nije poznato po kojim cijenama.

Lider je u više navrata pisao o reorganizaciji proizvodnje tvrtki koje su se u ova vremena prilagodile potrebama tržišta i počele proizvoditi pleksiglas i vizire. Međutim kozmetičarska struka nije nimalo oduševljena mjerama koje su u pripremi, a koje pretpostavljaju spomenute 'rekvizite'. Strukovne grupe na facebooku objavile su na stranici Poduzetnici RH pismo koje namjeravaju poslati nadležnim institucijama, upozoravajući ih da neke mjere nemaju smisla. Posebno se protive pleksiglasima, za koje misle da nemaju smisla, pogotovo u frizerskim salonima u kojima se koristi sušilo za kosu koje otpuhuje zrak na sve strane. Kozmetičarka s kojom smo razgovarali, a koja je željela ostati anonimna jer smatra da se ovako stroge mjere donose isključivo kako bi država putem Državnog inspektorata napunila proračun, kaže da su kozmetičari i do sada prakticirali dezinfekciju alata i nosili maske i rukavice jer rade delikatan posao u kojem može doći do krvarenja.

– Maske su sasvim dovoljne i u ovoj situaciji. Viziri koji se prodaju na tržištu su nepraktični. Kada radim pedikuru u sagnutom sam položaju i vizir mi se zabija u prsa. Isto tako pleksiglas nema smisla tijekom manikure jer mi tada čelo čitavo vrijeme lupa u njega – ističe kozmetičarka.

Najveći problem joj je smanjeni broj klijenata zbog čega neće biti u mogućnosti pokriti niti polovinu svojih mjesečnih troškova, a nitko se neće usuditi kršiti propise radi straha od inspekcije.

– Svi misle da će nakon zabrane saloni biti prepuni. Međutim, to nije točno jer još uvijek vlada strah među stanovništvom, pogotovo starijim koji u najvećoj mjeri koristi usluge pedikure. Starija populacija otkazivala je termine i dva tjedna prije potpune zabrane rada salona – zaključuje kozmetičarka s obrtom u središtu Zagreba.