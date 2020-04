HBOR omogućio moratorij i reprogram obveza, ali i nove uvjete za kreditiranje obrtnih sredstava

HBOR je, osim moratorija i reprograma obveza, kao novu mjeru poduzetnicima omogućio povoljno kreditiranje obrtnih sredstava u suradnji s poslovnim bankama. Osnovne prednosti ove mjere su kamatna stopa već od nula posto na HBOR-ov udio u kreditu te korištenje HBOR-ovog portfeljnog osiguranja kao kolaterala za kredit.

Krediti iz programa Obrtna sredstva odobravat će se po modelu podjele rizika s poslovnim bankama – 50 posto iznosa iz izvora HBOR-a po kamatnoj stopi već od nula posto u prvoj godini otplate kredita, a dva posto u drugoj i trećoj godini uz mogućnost da ova kamatna stopa i u sljedećim godinama također bude umanjena (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Druga polovica iznosa kredita odobrava se iz izvora poslovne banke. Poduzetnici se sa zahtjevom za ova sredstva trebaju javiti jednoj od deset banaka s kojima HBOR ima dogovorenu suradnju na ovom programu.

Krediti se odobravaju na rok do tri godine, a sredstva mogu koristiti poduzetnici koji imaju posljedice uzrokovane pandemijom COVID - 19 za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza. Kao instrument osiguranja izvoznici (uključujući i turistički sektor) moći će koristiti portfeljno osiguranje kredita HBOR-a.

HBOR-ovo portfeljno osiguranje kao jamstvo za kredit

Naime, HBOR-ovo portfeljno osiguranje kao jamstvo do 50 posto ukupnog iznosa odobrenog kredita moći će koristiti poduzetnici iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički, koji su ostvarili 20 posto prihoda od izvoza u prethodnoj poslovnoj godini. Portfeljno osiguranje omogućit će jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost. Ove pogodnosti uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika). Poduzetnici mogu i dalje koristiti programe izvozno-kreditnog osiguranja HBOR-a za odobrenje pojedinačne police osiguranja.

Za više od 1000 klijenata HBOR-a već omogućen moratorij, klijenti se mogu javiti i za reprogram

Radi negativnih posljedica koje će pandemija COVID – 19 imati na razinu gospodarske aktivnosti, za očekivati je kako će u ovoj godini veliki dio gospodarstvenika trebati dodatna sredstva kako bi očuvali likvidnost i radna mjesta. Stoga je HBOR svojim klijentima kojima je kredit odobren izravno već omogućio moratorij u trajanju od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020., za neplaćene obveze dospjele od 1 .3. 2020. do 30. 6. 2020. Ako negativan utjecaj pandemije na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja razdoblja moratorija. Do sada je moratorij omogućen za više od 1000 klijenata HBOR-a koji su obaviješteni o ovoj mogućnosti.

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovnih banaka sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti svojoj poslovnoj banci. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

Klijentima je omogućeno i reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u. Reprogramom se može odobriti produljenje rokova korištenja, počeka i otplate kredita za šest mjeseci. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu. Zahtjev za reprogramiranje klijenti trebaju podnijeti poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita

Razvoj novih i provođenje postojećih programa

HBOR u suradnji s drugim domaćim i inozemnim institucijama radi i na donošenju drugih mjera te će, u skladu sa svojom ulogom, aktivnosti i programe prilagođavati potrebama i okolnostima u kojima posluju hrvatski poduzetnici. To se prije svega odnosi na razvoj novih garantnih shema i kreditiranje pandemijom pogođenih sektora. U suradnji s poslovnim bankama HBOR dogovara i druge načine financiranja likvidnosti poduzetnika.

Hrvatskim poduzetnicima i javnom sektoru i sada su, a bit će i u budućem razdoblju, na raspolaganju HBOR-ova povoljna sredstava za financiranje investicija, ali i postojeći programi za kreditiranje obrtnih sredstava (Priprema izvoza i Obrtna sredstava). Kamatne stope po ovim programima za veliki broj poduzetnika su dva posto ili niže.