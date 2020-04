Kada klijenti upoznaju sve čari online bankarstva, nastavit će s tim i poslije epidemije

Iako su digitalne usluge u bankarskom sektoru postojale puno prije krize s koronavirusom, sada su one u puno većoj primjeni nego ranije. Čak i oni koji su financijske poslove radije obavljali uživo s referentom banke, sada se sve manje ustručavaju koristiti Internet i mobitel za financijske transakcije i ugovaranje usluga. Uostalom, dobar dio poslovnica je zatvoren ili radi skraćeno pa to i nije toliko čudno. S druge strane, raste online prodaja i poduzetnici koji se bave virtualnom trgovinom i dostavom, preporučaju kartično plaćanje, umjesto plaćanja pouzećem, što je bilo do sada uobičajeno kod 70 posto web trgovaca. Tako da svim bankama rastu kartične transakcije, međutim niti jedna ne želi otkriti o kolikom se porastu radi.

U Zagrebačkoj banci kažu da aktivno rade na tome da osiguraju funkcioniranje svih bankarskih usluga putem digitalnih kanala.

- Naši klijenti mogu dobiti sve relevantne podatke o proizvodima i uslugama te obaviti sve glavne bankarske usluge na jednostavan, brz i siguran način putem naših digitalnih kanala: m-zabe, e-zabe, e- poslovnice te 24 satne zone (uplatno-isplatni bankomati, dnevno-noćni trezori i uređaji za zaprimanje naloga). Klijentima savjetujemo da poslovnice posjećuju samo u slučaju nužde. Privremeno smo ukinuli naknade za podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima izvan svoje bankomatske mreže, kako bi klijenti imali mogućnost podizati gotovinu na najbliže dostupnim bankomatima bez dodatnih troškova. Bilježimo kontinuirani rast online plaćanja karticama, što dokazuje da su naši klijenti prepoznali sigurnost i pouzdanost takvog načina plaćanja i u ovoj situaciji – kažu u Zabi.

Digitalna strategija sastavni je dio poslovne strategije Addiko banke od samih početaka, tako da već od ranije banka ima razvijene neke jedinstvene usluge, poput primjerice Virtualne poslovnice, koja omogućava u potpunosti online kreditni proces – od podnošenja zahtjeva, preko odobravanja do isplate, bez potrebe za dolaskom u fizičku poslovnicu. Usluga je dostupna za klijente svih banaka, a cijeli proces traje tridesetak minuta. Pritom se putem Virtualne poslovnice može također otvoriti i tekući račun. Addiko banka je također, s obzirom na trenutnu situaciju oko virusa COVID-19, uvela uslugu podizanja gotovine na bankomatima svih banka i to bez naknade.

- Također, sukladno preporukama HNB-a radimo i na opciji podizanja iznosa bezgotovinskih plaćanja za koji nije potrebna autorizacija PINom sa 100 na 250 kuna, a vlasnicima kartica čije kartice ističu ponudit omogućiti ćemo, na njihov zahtjev, dostavu debitnih kartica, tako da ni oni neće trebati dolaziti u poslovnicu. Klijenti koji trebaju ići u poslovnice banke na svom pametnom telefonu mogu besplatno instalirati i QLine aplikaciju koja im omogućava da fizički ne stoje u redu, već da putem nje prate kretanje reda i da dođu u poslovnicu kada vide da su uskoro na redu – objašnjavaju u Addiko banci, dodajući da je za očekivati nastavak rasta korištenja digitalnih i bezgotovinskih usluga, pogotovo u segmentu plaćanja.

- Hrvatska još kaska za EU prosjekom gdje više od 50 posto korisnika koristi usluge digitalnog bankarstva, ali zadnjih godina kontinuiran je i u Hrvatskoj rast broja korisnika - zaključuju u Addiku.

Erste&Steiermärkische banka svakodnevno prilagođava svoje poslovanje novonastalim okolnostima te pokušava pronaći načine da klijenti na što sigurniji i jednostavniji način koriste proizvode i usluge banke.

- U trenutačnoj situaciji primjenjuje se zdravorazumski pristup, a preporuke za svoje klijente i zaposlenike ažurira na dnevnoj razini te ih kontinuirano prilagođava uputama nadležnih tijela. Sve informacije za klijente objavljuju se na internetskoj stranici , na društvenim mrežama, e-mailom, a kao i inače klijentima je dostupan kontakt centar. U ovakvim okolnostima digitalne tehnologije olakšavaju poslovanje, kako iz perspektive klijenata i njihovog korisničkog iskustva, tako i dostupnih mogućnosti interne organizacije rada – kažu u Erste banci.

Osim redovnih usluga internetskog i mobilnog bankarstva, kao pozitivan primjer ističu uslugu tzv. udaljenog savjetovanja, odnosno video poziva korištenjem pametnog telefona, računala, laptopa ili tableta, namijenjenu za male poduzetnike.

- U situacijama otežanog pristupa, preventivnog postupanja ili nemogućnosti održavanja sastanaka u poslovnicama iz bilo kojeg drugog razloga, malim poduzetnicima je na taj način omogućen stalni kontakt s bankom iz njihovih domova ili ureda, s ciljem omogućavanja nastavka njihovog redovnog financijskog poslovanja – dodaju u Ersteu.

Na pitanje hoće li ova kriza dugoročno utjecati na navike potrošača prilikom korištenja bankarskih usluga, Igor Strejček, direktor Sektora direktnih kanala u Ersteu kaže da je, s obzirom na to da smo kao društvo na neko vrijeme prisiljeni na vrlo ograničeno kretanje i socijalne i fizičke kontakte, korištenje svih vrsta online i digitalnih usluga postalo prioritet, čak i onim ciljnim skupinama koje su dosad bile tome nesklone.

- Kada jednom probaju i uvjere se da podići novce na bankomatu, platiti u apoteci ili dućanu beskontaktnom karticom te platiti račun na mobitelu sa Slikaj i plati i nije tako teško, shvatit će da nema nikakvog razloga ne nastaviti koristiti takvu uslugu i nakon pandemije. To je vjerujem jedna od pozitivnih strana ove situacije koja će donijeti veću samostalnost, bržu uslugu i veće zadovoljstvo svim korisnicima financijskih usluga – smatra Strejček.

Brojevi i volumeni kartičnog plaćanja korisnika debitnih kartica Erste banke su u uzlaznom trendu iako je na trenutno dostupnim podacima za ožujak primijećeno smanjenje porasta broja i volumena u odnosu na ožujak prethodne godine na fizičkim prodajnim mjestima. Ipak, zadržan je isti trend porasta volumena kod internetskih kartičnih transakcija u usporedbi s rastom ostvarenim u prva dva mjeseca 2020.