Kontaktirali smo sve vodeće banke, još nije ništa odlučeno oko moratorija

Kako će i kada poslovne banke krenuti s moratorijima na kredite poslovnim subjektima i građanima zbog koronakrize, ako pitate jedinu državnu banku, nema dileme - bit će onako kako je sugerirala Vlada, odmah su priopćili iz Hrvatske poštanske banke. No, ako to isto pitanje postavite bilo kojoj drugoj poslovnoj banci, eto zastajkivanja, mucanja i odugovlačenja. Pitajte nas za neko vrijeme, poručit će primjerice iz Addiko banke. Ako to isto pitanje postavite, Hrvatskoj narodnoj banci, dobit ćete poetski odgovor s vrlo šarolikim shvaćanjem. Jedini je opširan odgovor Hrvatske udruge banaka, premda sročen vrlo diplomatski. Banke su se uključile u traženje rješenja. A iz njega se da isčitati samo jedna važna poruka, ako možete vraćati kredite i niste u problemu, ne tražite moratorije! A ako trebate moratorij, ne dolazite!

Krenimo redom. Lider je tražio pojašnjenja od poslovnih banaka, HNB-a i HUB-a, moraju li sve one poštivati sugestije Vlade o moratorijima ili je to dobra volja banaka, odnosi li se moratorij na sve klijente banaka bez iznimke ili na one koji podnesu zahtjev i zatraže ga te na što se konkretno odnosi moratorij, na što se podrazumijeva - na kamate, glavnicu ili na jedno i drugo.

---

---

Iz HUB-a su odgovorili kako su upravo oni imali proaktivan pristup i predložili niz gospodarskih mjera s ciljem pomoći malim, srednjim i velikim poduzećima te građanima, čije je poslovanje pogođeno epidemijom koronavirusa. Banke su, poručuju u toj instituciji, prepoznale ozbiljnost situacije te u suradnji s Vladom i drugim institucijama ubrzano rade na donošenju niza mjera i rješenja kako bi se premostila trenutačna situacija.

- U ovom trenutku ne postoje zakonski propisi Vlade RH koji bi obvezali banke na provođenje mjera, a Hrvatska narodna banka prilagodila je regulatorni okvir s ciljem održavanja likvidnosti gospodarstva i građana u krizi pandemije koronavirusa - odgovorili su u HUB-u u kojem podsjećaju da će mogućnost moratorija imati samo pravne (trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) i fizičke osobe, čije su poslovne aktivnosti u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene. Pravne i fizičke osobe, čije poslovanje neće biti ugroženo epidemijom koronavirusa i koji neće imati veliki pad prihoda, nastavljat će vraćati svoje obveze u skladu s ugovorom koji imaju sa svojom bankom. Što je veliki, a što mali pad, nije definirano.

- Banke su većinski pripremile vlastite sustave i način zaprimanja zahtjeva građana u skladu s trenutnom izvanrednom situacijom, što znači da će građani u narednom razdoblju imati mogućnost dostaviti zahtjev za odgodom plaćanja kreditnih obveza digitalnim ili telefonskim putem. U ovom trenutku, za banke je najvažnije da građani mogu zahtjev dostaviti bez potrebe za fizičkim dolaskom u banku. Pojedine banke već su u kontaktu s određenim dijelom građana te ih informiraju o njihovim mogućnostima. Svaka banka ima vlastitu politiku i uvjete odobravanja zahtjeva za odgodom plaćanja, a sve banke će ponuditi mogućnost od minimalno tri mjeseca odgode svih vrsta prisilnih naplata. Pojedine banke ponudit će odgodu kreditnih obveza (otplatne rate i kamate) na 3, 6 ili 9 mjeseci ili će kreditne obveze koje su trebale dospijevati za vrijeme moratorija, prebaciti na kraj otplatnog razdoblja kredita - poručili su iz HUB-a.

I poentiraju, odgodu kredita će dobiti svi oni kojima se značajnije umanji plaća, a odluku o tome donosi svaka banka sukladno svojim internim procedurama. Građani i pravne osobe koje će i dalje imati redovite prihode, nastavit će redovito otplaćivati kredit.

Iz Addiko banke kažu da su oni prepoznali ozbiljnost situacije i ubrzano rade na donošenju konkretnih mjera.

- Zbog priprema koje su u tijeku molim Vas za prolongiranje roka za odgovore, ako je moguće. U međuvremenu,

pozivamo građane i poduzeća na čije poslovanje i financijske poteškoće je utjecala epidemija da nam pošalju svoje zahtjeve - stoji u odgovoru te banke.

Iz Erste banke stiglo je priopćenje u kojem se navodi da će ta banka do 30. lipnja privremeno obustaviti aktivaciju novih instrumenata osiguranja za naplatu nepodmirenih dugovanja, nastalih nakon 31. prosinca prošle godine. Ova mjera 'stand stilla' za sve klijente - građane i tvrtke. Također, privremeno će se ukinuti i obračun zateznih kamata na dugovanja koja imaju dospijeće u razdoblju od 31. ožujka do 30. lipnja. Dodatno, banka će iznimno u travnju, otplatu anuiteta i rata s tekućih računa, umjesto 1. travnja provesti 9. travnja. Sve to kako bi klijentima koji su financijski pogođeni trenutačnom situacijom, Erste banka omogućila da u tom razdoblju podnesu zahtjev za odgodom plaćanja, ako za to imaju osnovu.

Osim toga, svojim klijentima koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, no čiji su prihodi i poslovanje pogođeni utjecajem trenutačnih okolnosti, banka će omogućiti odgodu otplate kreditnih obveza u trajanju od tri do najviše šest mjeseci. Odgoda plaćanja podrazumijeva i mogućnost da klijent u tom razdoblju ne plaća glavnicu kredita niti pripadajuće obračunate redovne kamate, a za njezino korištenje neće se naplaćivati naknada. Ovisno o utjecaju okolnosti izazvanih krizom, banka će donijeti odluku o odobravanju odgode plaćanja za svakog pojedinog klijenta, navodi se u priopćenju Erste banke.

A najzanimljivi je možda odgovor iz HNB-a, koji je došao od viceguvernerke Martine Drvar, koja je Lideru poslala link na svoj LinkedIn status u kojem poetski piše kako regulatori u bankarskom sustavu tek mogu zaroniti pod vodu i pomoći gospodarstvu u trenutnoj pandemiji, s linkom na priopćenje u kojem stoji kako je HNB ponudio regulatorne okvire za sve banke.

U međuvremenu, građanima i poslovnim subjektima, počeli su na naplatu stizati anuiteti za ožujak. Jer očito da banke tek odlučuju o procedurama. Tko preživi, prićat će.

foto

Moratorij na kredite

Kako će i kada poslovne banke krenuti s moratorijima na kredite poslovnim subjektima i građanima zbog koronakrize, ako pitate jedinu državnu banku, nema dileme - bit će onako kako je sugerirala Vlada, odmah su priopćili iz Hrvatske poštanske banke. No, ako to isto pitanje postavite bilo kojoj drugoj poslovnoj banci, eto zastajkivanja, mucanja i odugovlačenja. Pitajte nas za neko vrijeme, poručit će primjerice iz Addiko banke. Ako to isto pitanje postavite, Hrvatskoj narodnoj banci, dobit ćete poetski odgovor s vrlo šarolikim shvaćanjem. Jedini je opširan odgovor Hrvatske udruge banaka, premda sročen vrlo diplomatski. Banke su se uključile u traženje rješenja. A iz njega se da isčitati samo jedna važna poruka, ako možete vraćati kredite i niste u problemu, ne tražite moratorije! A ako trebate moratorij, ne dolazite!

Krenimo redom. Lider je tražio pojašnjenja od poslovnih banaka, HNB-a i HUB-a, moraju li sve one poštivati sugestije Vlade o moratorijima ili je to dobra volja banaka, odnosi li se moratorij na sve klijente banaka bez iznimke ili na one koji podnesu zahtjev i zatraže ga te na što se konkretno odnosi moratorij, na što se podrazumijeva - na kamate, glavnicu ili na jedno i drugo.

---

---

Iz HUB-a su odgovorili kako su upravo oni imali proaktivan pristup i predložili niz gospodarskih mjera s ciljem pomoći malim, srednjim i velikim poduzećima te građanima, čije je poslovanje pogođeno epidemijom koronavirusa. Banke su, poručuju u toj instituciji, prepoznale ozbiljnost situacije te u suradnji s Vladom i drugim institucijama ubrzano rade na donošenju niza mjera i rješenja kako bi se premostila trenutačna situacija.

- U ovom trenutku ne postoje zakonski propisi Vlade RH koji bi obvezali banke na provođenje mjera, a Hrvatska narodna banka prilagodila je regulatorni okvir s ciljem održavanja likvidnosti gospodarstva i građana u krizi pandemije koronavirusa - odgovorili su u HUB-u u kojem podsjećaju da će mogućnost moratorija imati samo pravne (trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) i fizičke osobe, čije su poslovne aktivnosti u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene. Pravne i fizičke osobe, čije poslovanje neće biti ugroženo epidemijom koronavirusa i koji neće imati veliki pad prihoda, nastavljat će vraćati svoje obveze u skladu s ugovorom koji imaju sa svojom bankom. Što je veliki, a što mali pad, nije definirano.

- Banke su većinski pripremile vlastite sustave i način zaprimanja zahtjeva građana u skladu s trenutnom izvanrednom situacijom, što znači da će građani u narednom razdoblju imati mogućnost dostaviti zahtjev za odgodom plaćanja kreditnih obveza digitalnim ili telefonskim putem. U ovom trenutku, za banke je najvažnije da građani mogu zahtjev dostaviti bez potrebe za fizičkim dolaskom u banku. Pojedine banke već su u kontaktu s određenim dijelom građana te ih informiraju o njihovim mogućnostima. Svaka banka ima vlastitu politiku i uvjete odobravanja zahtjeva za odgodom plaćanja, a sve banke će ponuditi mogućnost od minimalno tri mjeseca odgode svih vrsta prisilnih naplata. Pojedine banke ponudit će odgodu kreditnih obveza (otplatne rate i kamate) na 3, 6 ili 9 mjeseci ili će kreditne obveze koje su trebale dospijevati za vrijeme moratorija, prebaciti na kraj otplatnog razdoblja kredita - poručili su iz HUB-a.

I poentiraju, odgodu kredita će dobiti svi oni kojima se značajnije umanji plaća, a odluku o tome donosi svaka banka sukladno svojim internim procedurama. Građani i pravne osobe koje će i dalje imati redovite prihode, nastavit će redovito otplaćivati kredit.

Iz Addiko banke kažu da su oni prepoznali ozbiljnost situacije i ubrzano rade na donošenju konkretnih mjera.

- Zbog priprema koje su u tijeku molim Vas za prolongiranje roka za odgovore, ako je moguće. U međuvremenu,

pozivamo građane i poduzeća na čije poslovanje i financijske poteškoće je utjecala epidemija da nam pošalju svoje zahtjeve - stoji u odgovoru te banke.

Iz Erste banke stiglo je priopćenje u kojem se navodi da će ta banka do 30. lipnja privremeno obustaviti aktivaciju novih instrumenata osiguranja za naplatu nepodmirenih dugovanja, nastalih nakon 31. prosinca prošle godine. Ova mjera 'stand stilla' za sve klijente - građane i tvrtke. Također, privremeno će se ukinuti i obračun zateznih kamata na dugovanja koja imaju dospijeće u razdoblju od 31. ožujka do 30. lipnja. Dodatno, banka će iznimno u travnju, otplatu anuiteta i rata s tekućih računa, umjesto 1. travnja provesti 9. travnja. Sve to kako bi klijentima koji su financijski pogođeni trenutačnom situacijom, Erste banka omogućila da u tom razdoblju podnesu zahtjev za odgodom plaćanja, ako za to imaju osnovu.

Osim toga, svojim klijentima koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, no čiji su prihodi i poslovanje pogođeni utjecajem trenutačnih okolnosti, banka će omogućiti odgodu otplate kreditnih obveza u trajanju od tri do najviše šest mjeseci. Odgoda plaćanja podrazumijeva i mogućnost da klijent u tom razdoblju ne plaća glavnicu kredita niti pripadajuće obračunate redovne kamate, a za njezino korištenje neće se naplaćivati naknada. Ovisno o utjecaju okolnosti izazvanih krizom, banka će donijeti odluku o odobravanju odgode plaćanja za svakog pojedinog klijenta, navodi se u priopćenju Erste banke.

A najzanimljivi je možda odgovor iz HNB-a, koji je došao od viceguvernerke Martine Drvar, koja je Lideru poslala link na svoj LinkedIn status u kojem poetski piše kako regulatori u bankarskom sustavu tek mogu zaroniti pod vodu i pomoći gospodarstvu u trenutnoj pandemiji, s linkom na priopćenje u kojem stoji kako je HNB ponudio regulatorne okvire za sve banke.

U međuvremenu, građanima i poslovnim subjektima, počeli su na naplatu stizati anuiteti za ožujak. Jer očito da banke tek odlučuju o procedurama. Tko preživi, prićat će.

foto

Moratorij na kredite

