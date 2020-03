Marić: Banke ovog tjedna kreću s moratorijem na otplatu kredita svima koji su pogođeni korona-krizom!

Banke su potvrdile - kreće moratorij na otplatu kredita svih onih koji su pogođeni korona-krizom, bilo građani bilo poduzetnici - izjavio je ministar financija Zdravko Marić. Dodao je kako je sastavni dio tog moratorija i leasing.

Moratoriji će krenuti ovoga tjedna, a svaka banka će imati svoje programe i uvjete. Nije se išlo u unificiranje moratorija. Kako je naglasio Marić, moratorij će trajati tri mjeseca, no to ovisi od banke do banke te od slučaja do slučaja.

Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka rekao je kako će se svi ti postupci odvijati telefonski i elektroničnim putem.

- Naprosto ćemo morati vjerovati ljudima koji će davati izjavu da im je plaća umanjena ili je nemaju, a svi ti podaci kasnije će se provjeravati. Idemo na povjerenje - rekao je Adrović.