Ministar Malenica: Do sada izdano 100.000 e-propusnica

Ministar uprave Ivan Malenica rekao je u petak da je od uvođenja sustava e-propusnice u četvrtak, izdano njih 100.000, od toga su 70 posto poslodavci tražili za svoje zaposlenike, a 30 posto građani, no pozvao je građane da e-propusnice traže samo ako je to nužno. Podsjetio je da su nakon odluke Nacionalnog Stožera civilne zaštite o zabrani napuštanja prebivališta i mjesta stalnog boravka, građani mogli putovati samo iz fizičku propusnicu, i zato je Ministarstvo uprave izradilo digitalne platforme e-propusnice. Riječ je o centru dijeljenih usluga jer su mnoga tijela povezana kako bi se provjerili podatci i izdale e-Propusnice.



"Željeli smo uspostaviti jedinstven sustav izrade i nadzora nad izdanim propusnicama. U praksi se događalo da su poslodavci izdavali propusnice osobama koje nisu njihovi zaposlenici, a stožeri su izdavali propusnice bez valjanog razloga. Na ovaj način omogućujemo i epidemiolozima i Stožeru civilne zaštite da na jednom mjestu ima sve podatke o izdanim propusnicama, o razlozima zbog kojih su izdane", rekao je ministar Malenica gostujući jutros na Hrvatskoj televiziji.



Na taj način će vidjeti kakve su migracije u određenim sredinama i prevenirati širenje zaraze, dodao je. U četvrtka je izdano 100.000 propusnica, od toga su 70 posto poslodavci tražili za svoje zaposlenike, a 30 posto je za građane, kazao je Malenica.



Sustavu e-Propusnice mogu pristupiti poslodavci kako bi izradili propusnice za zaposlenike. Danas će im omogućiti da na jednostavniji način unesu podatke za sve zaposlenike koji su im potrebni, a kada propusnice isteknu sljedeći tjedan, mnogo lakše će ih moći produljiti, objavio je ministar uprave.



Stožer je donio odluku da od ponedjeljka vrijede nove e-Propusnice, ali imamo veliku navalu pa ćemo pratiti razvoj situacije, rekao je. Dodao je da će propusnice biti omogućene svima kojima trebaju, po potrebi će se produljiti i rok trajanja starih propusnica, one vrijede od 1 do 14 dana, ovisno o tome zbog čega su zatražene. Apelira na poslodavce da traže propusnice samo za zaposlenike koji putuju izvan prebivališta, nema potrebe tražiti za sve.



Apelirao je i na građane da traže propusnice samo u nužnim situacijama kako bi se rasteretio sustav Stožera civilne zaštite.



Mogućnost sustava e-Propusnice je da se ona izdaje u elektroničkom obliku i svatko je može imati u PDF-u na mobitelu te pokazati policajcu koji će učitati QR kod i provjeriti valjanost propusnice, rekao je.



Malenica kaže da građanima treba oko 5 minuta da podnesu zahtjev za e-Propusnicu. Većina izdavanje propusnice traži zbog poslovnih razloga, a neki, primjerice, zbog odlaska liječniku. U sustavu e-građanin trenutačno je prijavljeno oko 800.000 građana. Ministar je rekao da sada treba u što većoj mjeri digitalizirati javnu upravu i aktivnosti Ministarstva uprave ići će u tom smjeru.



Što se tiče osobnih iskaznica, putovnica ili vozačkih dozvola, Malenica je podsjetio da je Vlada jučer donijela odluku o produljenju valjanosti tih dokumenata do prestanka epidemije.