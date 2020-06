Ministarstvo kulture osiguralo 6,7 milijuna kuna potpore za freelancere

Temeljem Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama, na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore, strukovne udruge će uplatiti sredstva svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti, dodaje se u priopćenju Ministarstva kulture. Strukovne udruge će na svojim mrežnim stranicama objaviti imena članova koji su stekli pravo na potporu.

- Ovaj natječaj kojeg smo danas objavili rezultate odnosi se na one umjetnike koje smo nazivali trećom skupinom umjetnika, znači one koji nisu bili do sada obuhvaćeni mjerama Ministarstva kulture niti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - istaknula je Obuljen Koržinek.

Ukupno se prijavila 31 umjetnička strukovna udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice i ovim javnim pozivom odobrena su im namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 6.715.000 kuna za isplatu jednokratne potpore za 751 njihovog člana.

Iz Ministarstva zahvaljuju svim strukovnim udrugama na aktivnom sudjelovanju u procesu definiranja kriterija, informiranja članova te evaluacije pristiglih prijava. Zahvaljujući visokoj razini uspostavljenog dijaloga uz međusobno uvažavanje različitih pozicija, uspješno je u vrlo kratkom vremenu dovršena cjelokupna procedura i osigurane potpore umjetnicima, ističe se u priopćenju.

Ministrica je rekla da su odlučili, s obzirom da je prošlo neko vrijeme, ne ići s mjesečnim nego s jednokratnim isplatama te da će se isplatiti 10.000 kuna za višu, odnosno 5000 kuna za nižu kategoriju, ovisno o prihodima koji su ostvareni u prošloj godini. Ministrica ističe da je generalno kriterij bio jednak kao i za sve ostale, trebalo je dokazati prestanak aktivnosti ili smanjeni opseg aktivnosti zbog Covida-19.

- Drago mi je da smo uspjeli ovim tipom potpore ipak obuhvatiti i 'freelancere', odnosno honorarce, a naravno, kao što smo već komunicirali, mi smo već u drugoj fazi naših mjera. Dakle, raspisali smo i poduzetništvo i kulturu online i počeli smo s reprogramiranjem programskih sredstava Ministarstva kulture, tako da se zapravo polako vraća i kulturna produkcija u život - poručila je ministrica kulture.

Na pitanje novinara o kojim je udrugama riječ, rekla je da su to strukovne udruge iz pet naših ključnih područja - filmsko područje, izvedbeno područje, kazalište, glazba, književno područje i prevodilaštvo i vizualne umjetnosti odnosno primijenjene umjetnosti.