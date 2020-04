Mjere se popuštaju, a poduzetnici, umjesto euforije, u totalnom kaosu

Među poduzetnicima koji su slijedom popuštanja gospodarskih mjera ovog tjedna ponovno pokrenuli svoj biznis ili se na to upravo pripremaju, umjesto euforije jer mogu opet raditi, trenutno vlada popriličan kaos. Informacije kojima raspolažu su oprečne. Jedni misle da nemaju izbora nego raditi iako im to pod ograničenim uvjetima neće nikako biti isplativo, drugi još razmišljaju hoće li ili neće raditi. Jedni misle da pokretanjem poslovanja gube pravo na državne mjere, drugi se njima toplo nadaju. U svakom slučaju, kao i kod tumačenja propisanih epidemioloških mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vlada opća konfuzija, što dovoljno govori o kvaliteti komunikacije nadležnih tijela prema poduzetničkoj zajednici.

A pitanja je bezbroj. Porezna savjetnica Marija Zuber objasnila je (što mnogi ne znaju), da tvrtke ne moraju otvarati poslovanje ako procijene da im je to u ovom trenutku neisplativo. Da će i u tom slučaju spadati pod državne mjere primanja četiri tisuće kuna na mjesec te da im država plaća doprinose ako su predale zahtjev u kojem je vidljiv pad prometa od 20 posto.

Propisane mjere uključuju razdoblje od ožujka do svibnja i nitko ne zna što će biti nakon toga. Otvoreno je i pitanje hoće li poduzetnici koji ponovno pokreću biznis i promet im je u međuvremenu narastao, odnosno neće imati pad od 20 posto, taj novac morati vratiti državi? Sve to zbunjuje poduzetnike, a za ovu temu razgovarali smo s njih 30-tak iz različitih branša. Zbunjuje ih i pravna težina preporuka koje se donose kao uvjet ponovnog pokretanja biznisa. Imaju li preporuke zakonsku težinu i može li inspekcija na osnovu preporuka zatvoriti nečiji biznis? Male tvrtke i obrtnici upravo se toga najviše boje jer u ovom trenutku ne znaju što im je sve propisano, niti gdje nabaviti to što im je propisano. Boje se inspekcijskog nadzora koji im može zapečatiti sudbinu ako dezinfekcijsko sredstvo stoji na krivom mjestu. Štoviše, vjeruju u to da sada država kreće puniti proračun preko Državnog inspektorata, bez neke posebne brige o tome može li nekome u 'novoj normali' preživjeti biznis.

Nezadovoljne donesenim preporukama, strukovne udruge poput ugostitelja, frizera, kozmetičara, ovih se dana sami organiziraju i sastavljaju svoje prijedloge koje namjeravaju poslati državnim institucijama, uglavnom zato jer nisu zadovoljni prijedlozima komora koje ih zastupaju. Gdje će njihovi prijedlozi završiti, to nitko ne zna.