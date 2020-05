Najbolje korporativne krizne prakse - Oni imaju lijek za koronu

Što su vremena teža, to ljudi postaju snalažljiviji i kreativniji kako bi ih što lakše prebrodili. To vrijedi i za tvrtke. Pandemija koronavirusa dodatno je upregnula uprave poduzeća da pronađu spasonosna rješenja za poslovanje jer koliko god bili savršeni dosadašnji poslovni planovi, nisu ni 'pod razno' uključivali iznenađenja poput koronakrize.

U izvanrednim okolnostima presudno je bilo brzo donošenje ključnih odluka u kojima je trebalo uzeti u obzir niz čimbenika: zdravlje zaposlenika, dostupnost proizvoda i usluga, prilagođavanje poslovnog procesa pandemijskim uvjetima, održavanje proizvodnje, logistike te tvrtkine likvidnosti. Nije to nimalo jednostavno ni u normalnim uvjetima poslovanja, a kamoli u trenutku kad se ne vidi kraj krize. Svatko se na svoj način suočio s izvanrednim mjerama i snalazio u skladu s mogućnostima.

Ono što je zajedničko svima, osim koronakrize, jest da moraju vrlo brzo donositi odluke jer se situacija iz dana u dan mijenja. Jedni su privremeno zaustavili proizvodnju, drugi zaposlenike poslali raditi od kuće, treći počeli proizvoditi trenutačno najtraženije proizvode poput dezinfekcijskih sredstava…

Komercijalni direktor Fanona Mario Jarnjak prilagođavanje koronakrizi uspoređuje s jedrenjakom bez jedra i motora na oceanu.

Manje bolna realnost

Katkad misli da bi bilo bolje da je Fanon na nekoliko tjedana obustavio proizvodnju te se oslonio na državnu pomoć i isplatu minimalne plaće, time break banaka i ubrao poticaje. No ističe da je ipak zahvalan što nisu zaustavili proizvodnju jer ju je teško pokrenuti nakon zastoja.

– Fanon je potkraj travnja pokrenuo plan ponovnog pokretanja u svim sektorima: presložili smo timove, odgodili ulaganja, ali i nikad jače radili na istraživanju i razvoju te traženju novih rješenja i koncepata za naše i europske farmere koji su se u početku suočili s velikom potražnjom, a sad s gomilanjem viškova, pogotovo mlijeka. To će zbog situacije u kojoj je ugostiteljstvo i turizam za nekoliko mjeseci biti još veći problem i s drugim proizvodima – napominje Jarnjak.

---

Najvećim uspjehom smatra to što je ova situacija još više zbližila Fanonove zaposlenike. Oni koji rade od kuće, nisu samo promatrali žrtvu ljudi u proizvodnji i transportu, nego su željeli dati svoj doprinos na bilo koji način.

– Generalnim uspjehom smatram to što smo osjetili možda u nekim trenucima strah i nevjericu zbog toga što nam nosi sutra i na što se možemo osloniti, osim na turizam. Da je ova situacija otišla korak dalje i da su naši susjedi ili glavne zemlje iz kojih uvozimo prehrambene proizvode zatvorile svoje granice za strateške proizvode, kao što je to učinila Rumunjska ili Rusija za žitarice i uljarice, vjerujem da bi podaci o samodostatnosti vrlo brzo postali bolna realnost. I ove floskule s 'Kupujmo hrvatsko' ljudima treba još bolje približiti – kaže Jarnjak.

Od vrpce do kupca

Labud, koji posluje u sklopu Meteor grupe, iznimno je brzo reagirao na nove okolnosti i prilagodio se promjenama na tržištu.

– Većinu kapaciteta angažirali smo za proizvodnju sredstava za dezinfekciju. Potražnja se naglo povećala i da bismo mogli odgovoriti na to, proizvodnju smo organizirali u tri smjene. Uz Labudove zagrebačke pogone proizvodnju dezinficijensa pokrenuli smo i u Meteorovim pogonima u Đakovu – kaže voditeljica marketinga Meteor grupe – Labuda Milica Damjanović.

Do izbijanja pandemije proizvodnja dezinficijensa bila je manji dio Labudove ukupne proizvodnje za profesionalne potrebe kanala HoReCa, bolnica i zdravstvenih ustanova, obrazovnih i drugih javnih ustanova, industrije i trgovine. Zbog pandemije koronavirusa potražnja je sad tolika da dezinfekcijski proizvodi za profesionalnu upotrebu LABpro doslovce ravno s proizvodnih vrpci idu kupcima.

S obzirom na situaciju Erste banka svakodnevno prilagođava poslovanje novonastalim okolnostima pokušavajući pronaći načine da se klijenti što sigurnije i jednostavnije koriste njezinim proizvodima i uslugama. Ta je banka osim redovitih usluga internetskog i mobilnog bankarstva uvela i uslugu tzv. udaljenog savjetovanja, odnosno videopoziva putem pametnog telefona, računala, laptopa ili tableta, namijenjenu malim poduzetnicima.

Ploviti ili potonuti

JGL je, prema riječima njegova glavnog izvršnog direktora Mislava Vučića, nedavno nanovo postavio prioritete u operativnim aktivnostima i kapitalnim ulaganjima.

– Prihvaćanje neizvjesnosti i posljedično brzine, procjene i fleksibilnosti u nekom srednjoročnom razdoblju postat će sastavni dio poslovnih planova. Globalna kriza koju je pred sve nas stavila pandemija koronavirusa pravi je test za mnoge segmente poslovanja, kao i to da vidite koliko ste agilni i spremni na brze prilagodbe i promjene. U jednom trenutku shvatite da svi oni uobičajeni obrasci poslovanja i ponašanja za koje ste mislili da moraju biti takvi i nimalo drukčiji padaju u vodu i da samo o vašoj brzoj reakciji ovisi hoćete li zaplivati ili potonuti – kaže Vučić i naglašava da zasad dobro plove, ali veliki rizici, primjerice, 20-postotni pad vrijednosti valuta u regiji CIS ili 60-postotni pad vrijednosti nafte znatno negativno utječu i na JGL-ovo poslovanje.

No Vučić najvećim uspjehom smatra to što ni jedan zaposlenik nije zaražen koronavirusom, kao i to što su osigurali neometanu opskrbu svojim proizvodima korisnike i pacijente tijekom pandemije te što je tvrtka unatoč krizi nastavila ulagati u zaposlenike i kapitalne objekte.

Poslovne planove u uvjetima koronakrize tvrtka Carlsberg Croatia prilagodila je u dvije faze. Prema riječima članice Carlbergove Uprave za Ljudske potencijale Marije Zovko, tim za krizni menadžment svakodnevno je rješavao izazove koji su se javljali u različitim fazama pandemije. Taj je menadžment morao djelovati svakodnevno jer su se odluke Stožera i upute koje je davao mijenjale iz dana u dan te su se uglavnom počele primjenjivati u vrlo kratkom roku.

– Uprava najvećim uspjehom smatra zajedništvo i iznimnu profesionalnost koju su pokazali svi zaposlenici, od proizvodnje, preko prodaje do svih ostalih službi. Neki su cijelo ovo vrijeme bili na radnim mjestima, neki su u otežanim uvjetima obavljali svoje zadatke, a neki su radili od kuće, no svima je to bio izazov. Svima je bilo zajedničko to da ni u jednom trenutku nisu prestali biti predani i davati se sto posto. To je najveći uspjeh – kaže Zovko.

Redoviti i dodatni bonusi

Najveći svjetski proizvođač videonadzornih kamera i sigurnosne opreme Hikvision morao je otkazati nastupe na pedeset sajmova i stručnih konferencija. Među njima je i prvi veliki Hikvision Innovation Summit koji se trebao održati sredinom ožujka u Amsterdamu i na koji se već bilo prijavilo više od 1200 sudionika iz cijele Europe.

– Ipak su najvažniji poslovni potezi bili prelazak poslovnog modela djelovanja na online i razvijanje novih rješenja utemeljenih na umjetnoj inteligenciji, zahvaljujući čemu smo mogli brzo reagirati na tržišne zahtjeve. Uspjeli smo u kratkom vremenu razviti termografske kamere za brzo mjerenje temperature na površini ljudskog tijela. One se danas upotrebljavaju diljem svijeta u bolnicama, zračnim lukama, trgovačkim centrima, željezničkim kolodvorima, državnim i gradskim ustanovama, tvornicama i uredskim zgradama. Razvili smo i kamere za nadzor i upravljanje kretanjem kupaca, tj. gostiju, koje pomažu trgovačkim prostorima da uspješno izbjegnu gužve i okupljanje više ljudi u prodavaonicama ili na drugim lokacijama. Potražnja za takvim rješenjima tolika je da nam pomaže održati stabilno poslovanje – kaže generalni direktor Hikvisiona Europe Derek Yang, naglašavajući da pandemija, nažalost, još nije završila, i da je prerano govoriti o bilo kakvom uspjehu.

U Coca-Coli HBC-u Hrvatska velikim uspjehom smatraju neometano poslovanje i opskrbu kupaca. Onima koje je ova kriza najviše pogodila, ugostiteljstvu i turizmu, a koji su iznimno važni za poslovanje te tvrtke, odlučila je pomoći osnutkom fonda za financijsku pomoć barmenima pogođenima koronakrizom. Projekt 'Raise the Bar' provodit će do normalizacije situacije. Osim toga, Coca-Cola je donirala više od dva i pol milijuna kuna Hrvatskomu Crvenom križu za borbu protiv koronavirusa i za pomoć građanima pogođenima potresom.

Telekom A1 Hrvatska je zbog pandemije koronavirusa četiristo zaposlenika uputio na rad od kuće, a oni su tijekom pandemije odgovorili na više od sto tisuća poziva korisnika. Broj poziva u korisničkoj podršci A1 povećan je za više od dvadeset posto, a broj zahtjeva za aktivaciju mobilnih linija kompanijama od nacionalne važnosti do dvjesto posto. Glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska Ivan Skender najvećim uspjehom smatra što su pojedine kategorije zaposlenika koji ne mogu raditi od kuće i za koje postoji veći rizik od zaraze (stariji od šezdeset godina, trudnice i zaposlenici s kroničnim bolestima) oslobodili obveze rada uz stopostotnu naknadu plaće do daljnjega.

– Osim redovitih godišnjih bonusa koje smo isplatili zaposlenicima u ožujku, isplatit će se i dodatni bonus za zaposlenike koji su iznimno pridonijeli radom u ovim izvanrednim okolnostima – kaže Skender.

Ništa bez čovjeka

Tvrtka Metalis je unatoč koronakrizi održala poslovanje normalnim, sačuvala radna mjesta, osigurala transport sirovina i isporuku svojih proizvoda.

– Ostali smo hladne glave i poslujemo kao da korone nema. Najvećim uspjehom u ovoj situaciji smatramo očuvanje radnih mjesta i poslovanja te se veselimo što tržištu možemo predstaviti svoj novi proizvod – kaže predsjednik Uprave Metalisa Marko Lovrenčić, koji smatra da je tržište shvatilo da je prevencija takvih scenarija u budućnosti najvažnija uloga za društvo i gospodarstvo.

I Tele2 je zadržao sve zaposlenike te čak zaposlio trinaest novih iako je zbog pandemije koronavirusa mora zatvoriti sva prodajna mjesta. To je postignuto u kratkom vremenu osposobljavanjem zaposlenika iz maloprodaje za pružanje korisničke podrške online kanalima.

To su samo neki od primjera onoga što su navedene tvrtke učinile kako bi spasile poslovanje i radna mjesta. No jedan od najvažnijih njihovih poteza bila je zaštita zdravlja zaposlenika, bez kojih ni najbolji poslovni plan ne bi bilo moguće ostvariti.