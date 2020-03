Nenad Končar u Karlovcu stvara mikroklaster, masovno izrađuju zaštitne vizire protiv koronavirusa

Iako je glavna djelatnost Adriadiesela proizvodnja pomoćnih brodskih diesel motora te havarijskih gen-setova za nuklearne elektrane, ta se tvrtka pokazala i kao aktivni poticatelj stvaranja 'mikroklastera', kaže Nenad Končar, predsjednik Uprave Adriadiesela i preko tvrtke Jadranska ulaganja većinski suvlasnik Adriadiesela. Povod razgovoru o toj temi je primjer mladog poduzetnika Darka Markovića, koji je uza sve svoje poslove, uz pomoć Adriadiesela krenuo u izradu zaštitnih vizira protiv koronavirusa u 3D printing tehnologiji, koje će donirati Općoj bolnici Karlovac.

Nije to novost u poslovnoj praksi u svijetu, kaže Končar, ilustriravši to primjerom talijanskog Olivettija, koji je nekim svojim probitačnim i inovativnim kolegama dao da otvore vlastite tvrtke, koje će imati ugovoren dio posla za Olivetti, ali će istovremeno imati i otvorene ruke za obavljanje svojeg poslovanja i za druge naručitelje, ovisi o snalažljivosti na tržištu.

- Prednost takvog modela suradnje je u tome da ta mala privatna tvrtka ne mora ovisiti isključivo o velikoj tvrtki i njenim često dugotrajnim postupcima odlučivanja, već da u tom vremenu svoje usluge ponudi na otvorenom tržištu i pri tome zaradi, a kao oslonac poslovanja ipak ima ugovoreni odnos s velikom tvrtkom. Takve male tvrtke, često i u startup fazi nemaju mogućnosti konkurirati velikim tvrtkama, oni ne mogu proizvesti, kao što je u našem primjeru, havarijski gen-set za nuklearku, nemaju ni nužni jamstveni potencijal, ali svojom fleksibilnošću i agilnošću koja prije svega ovisi i o osnivačima tih malih tvrtki, mogu pronaći svoju nišu na tržištu - kaže Končar.

Pokreni tvrtku

Darku Markoviću, koji je IT stručnjak za mrežne sustave, Končar je, kako sam kaže, godinu i pol dana savjetovao da se ne zaposli u Adriadieselu za koji je radio i radi važne poslove, nego da osnuje svoje poduzeće koje će po dobrom ugovoru raditi za Adriadiesel, a ostale svoje kapacitete da koristi za sebe i svoj račun.

Nisam se ja, kaže Končar, dosjetio ovom 3D printanju zaštitnih vizira, već je to bila njegova ideja, potaknuta i javnih apelom stožera za civilnu zaštitu, i one ekipe s FRSB-a iz Splita. Tu je sad došlo, kaže Končar, do umrežavanja kapaciteta tih pojedinačnih malih tvrtki da svi oni zajedno u što je kraćem vremenu izrade ogromne količine tih vizira i da ih, po njihovim vlastitim odlukama, doniraju tamo gdje su najpotrebniji, a to su sad bolnice i svi zdravstveni djelatnici.

Vrijeme je krize

Tako se nekoliko tih malih poduzetnika, dodaje Končar, uz našu podršku s nabavom 3D printera, udružilo, umrežilo u proizvodnju elemenata za vizire, i sve je to prošlo vrlo brzo uz našu podršku, bez naporne i dugotrajne administracije da su išli preko banaka ili nekih fondova. Ovo je vrijeme krize i za sve nas izazov, jer pokazalo se da se ovako umreženi u mikro-klastere ti mladi poduzetnici pokazuju kao moćan subjekt koji može polučiti sjajan sinergijski efekt, a takvih primjera ima mnogo u praksi, gdje se ujedinjemim pristupom može odraditi mnogo toga, uz posao za velike tvrtke na koje su vezani ugovorom.

- Ja samo gledam što drugi rade u svijetu i to funkcionira: kad je kriza, ona nema posla, ali nema ni troškova za veliku tvrtku koja oko sebe okuplja niz mikro-klastera, i tad nema takvih utega koji je vuku u ponor, a kad se konjuktura otvori, onda i mikro-tvrtke imaju dodatnog posla. U našem slučaju, kad bih zaposlio mladu, pametnu i perspektivnu osobu, uvijek takvoj osobi predlažem da osnuje vlastitu firmu. Fondovi zapravo nisu ni bili zamišljeni za podršku mikro-tvrtkama. I ovdje mi je genijalno što u takvom odnosu nema više onog pitanja kapitalizam ili socijalizam, jer smo svi unutar sustava i radimo jedni s drugima. Bitno je da netko ima neku ideju, a mi smo kao veća tvrtka tu da prepoznamo te ideje i kod onih malih, i da im s jedne strane dajemo posao i određeni novac kojim to potičemo, a oni neka se dodatno snađu koliko su sposobni. Tako imaju bazu, a daljnji razvoj, stvar je koliko će oni „gristi“ na tržištu - kazao je Nenad Končar.

Proizvodnja energije

Na kraju krajeva, i tim mikro-klasterima suradnja s nekom jačom tvrtkom koja je dokazana i ima brend na svjetskom tržištu dolazi kao značajna referenca u svom brendingu. A pogotovu sad, kaže Končar, kad je ispalo da je proizvodnja električne energije, a u tom je sektoru Adriadiesel, daleko manje rizična od turizma, a gdje je sad perspektiva turizma s pojavom koronavirusa?

Treba nam i obrazovanje biti prilagođeno tome, zašto u našim školama nemamo neki predmet koji bi se, kroz igru, bavio temom poduzetništva i razvojem poduzetničke misli već kod djece? Ne da budu beskrupulozni menadžeri od ranog djetinjstva, već da razvijaju svijest o tome kako se u budućnosti uklopiti u društvo i stvaranje novih vrijednosti.

- Ja sam Darku Markoviću zapravo citirao Olivettija i rekao mu: ti si prepametan da sad radiš u monolitnoj tvrtki. Ti si presposoban i ti trebaš preuzeti na sebe dužnost da stvaraš i da imaš tu gospodarsku odgovornost. Mora se takve ljude, ako baš treba, gurnuti „nogom u guzicu“, nema druge, kao kad te netko iz čamca baci da naučiš plivati. I drago mi je da me je Darko poslušao. A ovaj plemenit potez da sad kreće u proizvodnju zaštita vizira samo je dio te njegove poduzetničke vizije, u koju se uključio umreživanjem 3D printera, a glavni je problem nabava plastične žice kao sirovine, kao 'tinte' za 3D printer da proizvodnja teče 24 sata na dan - zaključio je Nenad Končar.