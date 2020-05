Niste dobili cijeli iznos potpore od HZZ-a? Budete uskoro... 

Poduzetnicima kojima je odobrena isplata potpore za očuvanje radnih mjesta za travanj, a koji se osjećaju prevarenima, jer nisu dobili sredstva na koja imaju pravo, Hrvatski zavod za zapošljavanje će razliku isplatiti do kraja današnjeg dana ili najkasnije s početkom sljedećeg tjedna.

Problem je nastao jer su poduzetnici očekivali da će za svakog zaposlenika, kao što su i tražili, dobiti 4.000 kuna, kako je i bilo komunicirano, no nije sve išlo po planu i prema dogovoru. Mnogi od njih dobili su dramatično manje iznose potpora za očuvanje radnih mjesta i pa su se zapitali - je li to to?!

Prema nekim poduzetnicima, oni koji su tražili potporu za primjerice tri zaposlenika, dobili su sredstva tek za dva, dok su neki među njima umjesto inicijalno ponuđenih 4.000 kuna, dobili na račune tek 3.250 kuna za svakog zaposlenika. Čak nema ni pravila, neki su dobivali jedne iznose, drugi druge, a ispada da su tek rijetki zadovoljni i da su još rjeđi dobili doista onoliko koliko je bilo komunicirano da će se isplatiti.

---

Podsjetimo, potpora se isplaćuje na račune poslodavcima u iznosu od 3.250 kuna za ožujak i 4.000 kn za travanj i svibanj po zaposlenom, ako je tako traženo, koji ih 'imaju obavezu radnicima isplatiti kao redovnu plaću'.

- Nije nam jasno što to sada znači, hoćemo li mi dobiti ostatak sredstava do konca mjeseca, hoćemo li ostati bez tog ostatka, nadali smo se jednom iznosu, dobili smo drugi. Tek smo počeli raditi nakon dva mjeseca i iskreno, situacija nije bajna, pa se broji doslovno svaka kuna - povjerila se Lideru jedna kozmetičarka koja želi ostati anonimna.

Istu priču potvrđuju i drugi poduzetnici, rijetki su oni kojima je za svakog zaposlenog sjelo točno 4.000 kuna. Što im je činiti, kome se obratiti, je li došlo do šuma u komunikaciji ili HZZ opet radi po samo njima razumljivoj logici, pitaju se s pravom.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, doduše, stoji da će potpora za travanj i lipanj iznositi DO 4.000 kuna, no uglavnom se komuniciralo da će iznosi za preostala dva mjeseca, travanj i svibanj, biti veći od onog za ožujak.

Kako bi razjasnili je li došlo do previda, pogreške ili naprosto do nerazumjevanja, koje je, čini se postala česta praksa kada je HZZ u pitanju, poslali smo im upit u kojem ih molimo za pojašnjenje ove situacije.

- Svim korisnicima kojima se pokazao raskorak u dodijeljenim sredstvima u odnosu na ona na koja imaju pravo, razlika će biti nadoknađena u najskorijem roku, a očekujemo da će većina potpora biti isplaćena danas i početkom idućeg tjedna - odgovorili su iz HZZ-a na Liderov upit, a kao razlog tome su naveli kako je u tijeku 'uparivanje s podacima iz HZMO-a i Porezne uprave temeljem dostavljenih dokaza o isplati plaće za ožujak'.

Na Liderov upit hoće li se mjere nakon svibnja produljiti, odgovorili su da one traju najdulje tri mjeseca, kao što je dosad i komunicirano.