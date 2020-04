Nove gospodarske mjere sutra na Vladi, provjerili smo kakva su očekivanja malih i srednjih poduzetnika

Vlada sutra donosi nove mjere pomoći gospodarstvu koje je pogođeno krizom koronavirusa. Prema najavi premijera Andreja Plenkovića, paket mjera bi trebao biti sveobuhvatan i robustan. Provjerili smo što od mjera očekuju mali i srednji poduzetnici, kao najugroženija skupina ovom krizom.

U Hrvatskoj je trenutno aktivno oko 165.000 mikropoduzetnika, koji imaju do 10 zaposlenih, malih poduzeća, koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika, ima oko 7.500, a srednjih poduzeća, koji zapošljavaju od 50 do 250 radnika ima oko 2.500. Velik dio njih ova kriza dosta je pogodila. Morali su zatvoriti svoju proizvodnju, nemaju prihoda, ne znaju kako će isplatiti plaće. Svakim satom sve više strepe nad svojoj budućnosti.

-Kriza u kojoj se trenutno nalazimo nastupila je kao jedan veliki šok koji nikako nismo mogli predvidjeti. Promjene su nastupile momentalno, gotovo u jednome danu. Upravo zbog ovakvih izvanrednih okolnosti tražimo jaku pomoć države, s naglaskom na otpise svih davanja na period od tri do šest mjeseci. Jedino tako ćemo barem malo moći doći do zraka i vidjeti što i kako dalje - rekao nam je Petar Šimić, Dopredsjednik HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika.

Šimić, inače i sam poduzetnik, dobro zna kako je biti u ovakvoj nezavidnoj situaciji. Njegovo obiteljsko poduzeće Primaco, koje se bavi transportom i špedicijom, ugroženo je uspostavljanjem mjere karantene za vozače. Kako ističe, veliki teret koji nose mali i srednji poduzetnici je taj što su svjesni da su svoje biznise gradili godinama i da su u njih uložili svoju osobnu imovinu. Uz to, bore s mišlju kako će isplatili i zadržati svoje radnike.

Sama činjenica kako je do sada podneseno više od 60 tisuća zahtjeva za tzv. minimalac, govore u prilog da poduzetnici, uz pomoć države, rade sve kako bi zadržali radna mjesta. No, kako ističu iz HUP-a, naknada bi mogla biti i veća od 3.250 kuna i to je najmanje što Vlada može učiniti. Pritom se posebice mora voditi računa o proizvođačima, industriji i izvoznicima.

-Mjere koje su donesene do sada su nedostatne. Zahtijevamo otpis sva davanja prema državi, doprinosa, parafiskalnih nameta, te raznih suvišnih članarina. Pozivamo Vladu da hitno donese nove mjere za spas hrvatskog gospodarstva po principu nula prihoda, nula rashoda. Ako do sada nismo bili dovoljno jasno još jednom poručujemo, ako nemamo prihoda, onda ne bismo smjeli imati troškove - izjavio je Šimić, dodajući kako mjere ne smiju biti diskriminatorne, kao što je bio slučaj do sada.

Tijekom pregovorima s Vladom RH, resornim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave, poduzetnici su više puta predložili konkretne i prioritetne mjera za pomoć gospodarstvu. Apeliraju stoga da se te mjere donesu hitno i pravodobno, inače nas čeka najcrnji scenarij. A onda će biti prekasno.

Horizontalne mjere koje predlaže HUP: