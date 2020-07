Ohrabrujuće najave za jesen: Umjereni optimizam vratio se u biznis

Najprije je bio uzdah olakšanja nakon što je završilo razdoblje restriktivnih mjera, a sada već, unatoč tome što gospodarstvo još osjeća posljedice, vlada umjereni optimizam. Pa čak i ta jesen koju mnogi sa zebnjom očekuju ne mora ispasti toliko loša (iako je zaista teško sve predvidjeti).

Da se gospodarstvo počelo buditi, to je svima jasno, no neki su u lipnju poslovali čak i bolje nego u istome mjesecu lani ili im se u tome mjesecu poslovanje toliko probudilo da su se primaknuli prošlogodišnjim rezultatima.

Pomalo nas je iznenadilo kad smo od predsjednika Uprave Spačve Josipa Faletara čuli ​da je ovaj lipanj nadmašio prošlogodišnji za čak deset posto, a već u svibnju osjetio se napredak, no ipak za četvrtinu slabiji od lanjskoga. No lockdown je ostavio posljedice pa je ukupni izvoz te kompanije bio 66 milijuna kuna u prvih šest mjeseci (lani 84 milijuna kuna), a ukupni prihodi 98 milijuna kuna (lani 122 milijuna kuna). U drvoprerađivačkoj industriji bolje su rezultate osim Spačve mogli postići, objašnjava suvlasnik Sherif grupe Murat Pašić, proizvođači poluproizvoda i podsjeća na to da 'namještajci' uz automobilsku industriju uvijek prvi nastradaju. O tome govori i Zdravko Jelčić, predsjednik NO-a Spin Valisa, koji kaže da su im poslovni rezultati za prvih šest mjeseci približni lanjskima, najviše zahvaljujući plasmanima u prva dva mjeseca kad su realizirali ugovore sa starim, ali i novim kupcima koje su potpisali 2019. Lansirali su, kaže, i nove proizvode, što je utjecalo na dobre rezultate, koji su se ipak srozali u lockdownu.

– Međutim, u lipnju je ponovo oživjelo tržište pa smo velikim dijelom vratili izgubljeno u prethodna tri mjeseca. Ne mogu reći da sam nezadovoljan s obzirom na ono što nas je snašlo, ali tako je kod svih 'namještajaca' – kaže Jelčić.

Faletar veli da su odgodili neke investicije, posljednji tjedan u srpnju i prva dva tjedna u kolovozu na kolektivnom su godišnjem odmoru.

– Što nas čeka iza toga, veoma je teško predvidjeti. Kad bi mi netko znao reći kako će se razvijati situacija s pandemijom, možda bih vam mogao nešto procijeniti. Ovako idemo oprezno, korak po korak, ovisno o situaciji donosit ćemo odluke i prilagođavati se – kaže Faletar.

Međutim, naveli smo, nekima se jesen i smiješi. Vinko Matijević, prokurist požeškog Plamena, kaže da su toj tvrtki koja izvozi 90 posto svojih proizvoda u travnju narudžbe pale na 22 posto zato što 60 posto prihoda od izvoza ostvaruje poslujući s Talijanima. Ipak, sudeći po najavama, za ovu tvrtku, čini se, nema zime ni ove jeseni koju poduzetnici, inače, sa strahom očekuju. Naime, nakon lockdowna, u lipnju je Plamenov izvoz bio za 14 posto veći nego u istom mjesecu lani, i to zato što su Talijani povukli velike zaostale količine. No ni ta količina nije nadoknadila prošlogodišnje narudžbe. Kako sad stvari stoje, upravo zbog toga smiješi mu se jesen.

– Upravo smo danas dobili informaciju da će u rujnu i listopadu naručiti znatne količine peći kako bi nadomjestili neaktivnost u vrijeme lockdowna. Do kraja godine očekujem da ćemo realizirati 90 posto narudžbi, a već smo se pripremili da će to biti 70 posto. Mogu reći da smo vrlo zadovoljni s obzirom na to da smo se u jednom trenutku tijekom lockdowna zaista bojali na što će ovo izaći – kaže Matijević.

