Plenković: Stati ćemo iza radnika i gospodarstvenika, traže se što povoljniji izvori financiranja

- Prije svega bih se želio zahvaliti svima koji proteklih mjesec dana u ovom ožujku kojeg ćemo se dugo spriječiti rade sve da spriječe širenje zaraze - tako je započeo sjednicu Vlade premijer Andrej Plenković i posebno se zahvalio zdravstvenom osoblju.

Sve je pozvao na strpljivost, jer ova nagla promjena, prema njegovim riječima, nikome nije laka, te je zamolio za povjerenje svim sastavnicama vlasti i struke.

- Struka je ključna. Naše odluke ne temelje se na politici, one se temelje na procjenama onih koji su svoje živote posvetili borbama protiv zaraznih bolesti - rekao je Plenković i dodao da se trenutno s ovom epidemijom borimo metodologijom ranijih stoljeća, odvajanjem zaraženih od zdravih jer je to jedina metoda koja sada daje rezultate.

- Ujedno, ova je pandemija izazvala nezamislive posljedice na naše gospodarstvo, na osjećaj društva što nam se zbiva. Mi smo u fazi prilagodbe. Zbog toga je prvih 20-ak točaka vlade posvećeno borbi protiv koronavirusa. Jedna je ključna poruka: država povlači poteze - stati ćemo iza hrvatskog radnika i iza gospodarstvenika - rekao je Plenković.

- Uz ove mjere, vlada će raditi i na tome kako jednom, kad ova epidemija završi, što prije i što učinkovitije ponovo pokrenuti gospodarstvo i poslovanje - rekao je premijer i apelirao na načelo solidarnosti.

- Svi skupa, bilu u privatnom ili javnom sektoru, trebamo biti svjesni da teret moramo iznijeti solidarno. To će zahtijevati odricanja od svih rekao je Plenković.

Dakle, Plenković je kazao kako ni ljudi koji se plaćaju iz proračuna neće biti neokrznuti ovom krizom. Nadalje, Plenković je rekao da se traže što povoljniji izvori financiranja.

- Moramo biti svi u istom brodu. Mi to i jesmo. Vjerujem da su ove mjere dobro kalibrirane, one su nastavak prvog seta mjera, one su isto bile dobro kalibrirane u tom trenutku - rekao je Plenković u uvodnom govoru sjednice Vlade.