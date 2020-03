Pogledajte što sve poduzetnici NE MORAJU platiti zbog korona-krize

U vrijeme korona-krize koje nas je sve snašlo, Vlada je donijela niz mjera za pomoć gospodarstvu, a najavljene su i neke nove. Te mjere nailaze na odobravanja s jedne strane i brojne kritike s druge strane. Najviše se kritizira to što je poduzetnicima omogućena odgoda plaćanja određenih davanja, a jer to znači da će kad-tad ipak morati sve to platiti iako u periodu smanjenog ili nikakvog poslovanja nemaju (dovoljne) prihode.

No, neke se stvari ipak ne moraju platiti u periodu od dva, tri mjeseca, s mogućnošću produženja tih mjera. Nije puno, ali čovjeka veseli. I možemo se nadati da će se popis povećati!

Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe

Od 26. ožujka na snazi je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. To, naime, znači da su osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobođene plaćanja pola svote godišnje paušalne svote turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti za 2020. godinu. Također, navedene osobe oslobađaju se plaćanja godišnje paušalne svote turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti.

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK

Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine nemaju obvezu platiti članarinu HGK u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. godine. S obzirom na to da se članarina HGK plaća do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, to znači da članice HGK na koje se odnosi ova odluka ne trebaju platiti članarinu za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

Ova Odluka odnosi se i na članice HGK fizičke osobe koje su postale članice komore preko svojih udruženja odnosno saveza te dragovoljni članovi (organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje gospodarskih subjekata) ako obavljaju djelatnost djelatnosti iz popisa.

Obustava plaćanja spomeničke rente

U petak, 27. ožujka, je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente, kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 20. ožujka do 20. travnja 2020. godine. U tom razdoblju neće se utvrđivati niti naplaćivati spomenička renta odnosno u tom razdoblju ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

Izvor: RRIF