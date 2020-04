Poslovni turizam - Nikad više starih sastanaka...

Specijalizirani internetski portal za hrvatsku kongresnu i industriju evenata pod imenom Poslovni turizam proveo je prošlog tjedna anketu o utjecaju aktualne svjetske zdravstvene krize izazvane širenjem koronavirusa (COVID-19) na poslovna putovanja te organiziranje poslovnih i znanstvenih skupova. Istraživanje je obuhvatilo 79 ispitanika na području cijele Hrvatske (kongresni hoteli, turističke i event-agencije te ostali subjekti koji posluju u domeni kongresno-poslovnog turizma). Prema istraživanju 45 posto ispitanika je u 2019. zabilježilo između 10 i 30 posto rasta u segmentu MICE (engl. meetings, incentives, conferences, exhibitions) u odnosu na godinu ranije te je upravo 2020. trebala biti rekordna godina u broju održanih skupova.

No velik broj skupova je otkazan ili odgođen za jesen ili proljeće iduće godine te već sada vlada povećana potražnja za slobodnim terminima konferencijskih prostora. Gubitak prihoda izazvan ovakvim iznenadnim zaustavljanjem svake poslovne aktivnosti u domeni poslovnog turizma 40 posto ispitanika procjenjuje u iznosu do pola milijuna kuna, a kod 25 posto njih gubici sežu i do pet milijuna kuna. Iako osiguranja ne pokrivaju otkazivanja skupova zbog više sile, gotovo 60 posto sudionika ankete tvrdi da ne planira otpuštati zaposlenike, no zabilježeni su smanjenje plaća i racionalizacija poslovanja tvrtki, koje opstaju

Osobni kontakt

Kongresna industrija pretežno se oslanjala na susrete uživo, ali u situaciji u kojoj vlada nesigurnost vezana uz društvena i javna okupljanja, 45 posto ispitanika očekuje da će dio evenata postati virtualan te će se koristeći tehnološka rješenja organizirati virtualne konferencije i kongresi, webinari i slično.

– Ljudi su prije svega društvena bića te je osobni kontakt i dalje potreban. Vjerojatno će se dio skupova raditi virtualno, ali ljudi žele direktan kontakt i vratit će se takvom komuniciranju, dio je komentara na pitanje o budućem formatu evenata.

Pomoć države

Ako se zdravstvena situacija stabilizira do ljeta te se suzbije globalna pandemija i vrati povjerenje u putovanja i okupljanja, čeka nas vrlo izazovna jesen. No čak 75 posto ispitanika smatra da će tada na skupovima biti manje sudionika i sponzora radi uštede, a 40 posto da neće biti dovoljno termina za sve. Dvadeset posto ih smatra da će dobavljači biti primorani smanjivati cijene usluga, a 15 posto da će zbog financijskih gubitaka dobavljači cijene povisiti.

– Nakon svjetske financijske krize 2008. kongresna industrija uspjela se relativno brzo oporaviti, a Hrvatska je posljednjih nekoliko godina bilježila stalni rast i sve veću popularnost na međunarodnom tržištu kongresa i incentive putovanja. Oporavak nakon najnovije krize ovisit će ponajprije o stanju u gospodarstvu. Brojne tvrtke smanjivat će troškove i u takvoj situaciji teže će se odlučivati za team building, seminare izvan vlastitih lokacija i slično. Ljudi će se nastaviti sastajati čim epidemiološka situacija bude pozitivna, ali formati sastanaka i trendovi u industriji uvelike će se promijeniti – izjavila je Daniela Kos, voditeljica projekta PoslovniTurizam.

Gotovo 70 posto ispitanih izjavilo je da država može pomoći konkretnim mjerama u oporavku ovoga poslovnog segmenta, prije svega smanjenjem PDV-a u turizmu, oslobođenjem privrednih subjekata od plaćanja doprinosa na plaće zaposlenika i poreza na dobit te nameta poput turističke članarine i članarine HGK u sljedećih šest mjeseci.