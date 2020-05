Premijer najavio nastavak potpore prometu, turizmu i ugostiteljstvu

Kako je izjavio odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade, nakon travnja i svibnja voditi će se računa i gledati, s obzirom na otpuštanje restriktivnih mjera gotovo u cijelosti, koji su to sektori čije je poslovanje bitno drugačije nego primjerice u istom mjesecu lani pa će se onda 'kalibrirano' njima nastojati davati potpora.

- Nastojat ćemo kalibrirati mjere samo za one sektore koji će očigledno biti u težim okolnostima, a njih ima nekoliko, prije svega se odnose na turizam, djelomično na ugostiteljstvo i naravno na promet - istaknuo je Plenković.

Na novinarski upit može li Vlada davati takva obećanja jer je tehnička Vlada, premijer odgovara kako nema pojma 'tehnička Vlada'.

- To je jedan žargon, to ne postoji. Neka netko nađe propis gdje postoji tehnička Vlada, volio bih to vidjeti (...) Vlada ima jasno propisane ovlasti što može raditi kada se raspišu izbori, mi funkcioniramo sasvim normalno kao što su funkcionirale i prethodne vlade - rekao je i istaknuo kako je ova Vlada učinila izrazito puno za hrvatsko poduzetništvo.

- Govorimo o masivnoj podršci privatnom sektoru i očuvanju radnih mjesta - istaknuo je Plenković i između ostalog izdvojio naknade za očuvanje radnih mjesta od 3.250 kuna za ožujak te 4.000 kuna za travanj i svibanj, pri čemu se primjerice samo za travanj ta mjera odnosila na nešto manje od 600 tisuća radnika.

Kao jedan od primjera za financiranje mjera pomoći gospodarstvu naveo je i odluku Vlade oko zajma sa Svjetskom bankom. Naime, Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila pokrenuti postupke za sklapanje ugovora o dva zajma sa Svjetskom bankom - jednog vrijednog 200 milijuna eura za projekt obnove nakon potresa i jačanja odgovora na Covid-19, dok je drugi, u iznosu od 275,9 milijuna eura, namijenjen širem odgovoru na krizu i podršku oporavku.

Na pitanje novinara hoće li primiti predstavnike povremenih prijevoznika i poduzetnika koji su danas u organizaciji Glasa poduzetnika prosvjedovali na Markovom trgu, premijer je odgovorio da nadležni ministri komuniciraju sa svim predstavnicima poduzetnika.

Tako je naveo i da je ministar turizma Gari Cappelli održao sastanak s predstavnicima povremenih prijevoznika, dodavši da Vlada ima posredničku ulogu, putem nadležnih ministarstava a tu je i Hanfa, za one poduzetnike koji imaju ugovore o leasingu za prijevozna sredstva.

- Ako bude prilike i ja mogu razgovarati s njima, ali to u ovom trenutku nije na dnevnom redu - rekao je Plenković.