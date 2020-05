Siniša Zver: Negativan ekonomski utjecaj pandemije na nas će se odraziti još najmanje u 2021. godini

U prvom valu popuštanja Vladinih mjera, prvi su na redu bili svi trgovci u svim prodajnim kategorijama kojima je omogućen rad, ali uz određena ograničenja. Najmanje rizičnima ocijenjeni su saloni namještajem i autosaloni zbog velikih prodajnih površina u kojima je moguće držati propisanu distancu, a kao prioritetne su ocijenjene trgovine dječjom obućom, s obzirom na to da dječja stopala rastu brzinom munje, taman za jedan broj od pokretanja 'ostani doma' kampanje.

Svi trgovci morali su uvesti dodatne mjere distanciranja i pojačane higijenske mjere (ograničavanje broja ljudi u prodajnom prostoru, dezinfekcija ruku, korištenje maski od strane prodajnog osoblja, držanje socijalne distance, oznake udaljenosti na podu i sl). Maloprodajna mreža Ivančice, izvozne tvrtke koja je vlasnik brenda dječje obuće Froddo i zapošljava 640 radnika, sastoji se od 29 trgovina, kako 'uličnih', tako i onih u trgovačkim centrima.

- Moramo voditi računa da u naše prodajne prostore u pravilu ulaze roditelji s djecom, da u normalnim uvjetima rada prodavač je na usluzi i pomaže u probi cipela djetetu, što ne odgovara mjeri o socijalnoj distanci. Takav oblik usluge morati ćemo izostaviti – istaknuo je Siniša Zver, predsjednik Uprave Ivančice.

---

Na pitanje koliko će biti isplativo raditi sa smanjenim brojem kupaca, istaknuo je kako tvrtka očekuje pad prometa no da je vrlo teško procijeniti koliko će on iznositi. To će ovisiti o liberalizaciji mjera i samim potrošačima.

- U ovom vremenu trajanja pandemije izazvane koronavirusom, potrošači se više usmjeravaju na online kupnju i vjerujemo da će većina potrošača zadržati te navike kupnje, tako da je i to faktor koji će utjecati na pad prometa u trgovinama. Vrlo je upitna isplativost rada, u prvi plan dolazi preispitivanje najamnina i troškova prodajnog osoblja. Svakako bi trebalo provesti skraćivanje radnog vremena trgovina, naročito u trgovačkim centrima i ukinuti rad nedjeljom – smatra Zver.

Vladine mjere podržava u potpunosti, smatra da su konstruktivne i nužne te da je najvažnije da se one donose vrlo brzo, što je i potrebno u ovakvim kriznim situacijama.

- Popuštanje mjera treba provesti što prije i pokrenuti aktivnost gospodarstva. Svakako valja imati u vidu dugoročne posljedice COVID-a 19, koje će biti prisutne u smanjenoj zaposlenosti radi pada narudžbi kupaca, padu prihoda i padu likvidnosti. Potrebno je produžiti i dopuniti mjeru očuvanja radnih mjesta radi skraćivanja radnog tjedna. Izostane li potpora za skraćivanje radnog tjedna, doći će do otpuštanja radnika – ističe Zver.

Ivančici udjel izvoza vlastitog programa iznosi preko 80 posto i to većinom na tržište EU koje se zatvorilo u ožujku, što je tvrtki špica sezone. Ostalo je neisporučene robe kupcima, traži se prolongiranje valute plaćanja, otkazivanja narudžbi od kupaca.

- Kako istovremeno prodajemo kolekciju jesen/zima, pandemija se odrazila i na pad narudžbi za buduću sezonu. Procjenjujemo da će negativan ekonomski utjecaj pandemije na nas odraziti još najmanje u 2021. godini – kaže Zver.

Dobavljači Ivančice su iz Portugala, Španjolske, Italije, Njemačke te je radi prekida snabdijevanja Ivančica zaustavila proizvodnju na 14 dana. Proizvodnja je u međuvremenu ponovno pokrenuta, ali je i dalje prisutan poremećaj u dobavnom lancu, kao i nesigurnost za kontinuitet proizvodnje.

- Zbog smanjenja narudžbi ne možemo osigurati punu zaposlenost radnika te smo u cilju očuvanja radnih mjesta donijeli odluku o četverodnevnom radnom tjednu. Potrebna nam je potpora države kao mjera za skraćivanje radnog tjedna, a u cilju očuvanja radnih mjesta. Naša web trgovina je i prije pandemije radila dobro, a od trenutka zatvaranja trgovina online promet je narastao nekoliko puta. Imamo dobar maloprodajni tim koji je uložio dodatne napore da podrži taj rast, kako bi se potrošačima u najkraćem roku isporučila roba. Do sada je promet web trgovine kompenzirao oko 50 posto ukupnog prometa mreže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vidimo da se potrošači okreću online prodaji i po porastu broja članova loyalty programa, raste povjerenje prema nama. Pandemija utječe na rast online poslovanja, mada zasigurno nakon pandemije nećemo ostvarivati ovakve prodajne rezultate putem weba, ali će dobar dio ostati – zaključuje Zver.