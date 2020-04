Sve se seli u virtualni svijet gdje se kupuje više nego ikad, a zarađuju samo neki

Trenutno najtraženije zanimanje u Hrvatskoj je zanimanje dostavljača. Tko god je od početka ove krize uzrokovane koronavirusom izgubio posao, trajno ili privremeno, dostavna služba mu je vjerojatno jedina šansa za zaposlenje. Jer cijeli trgovački svijet preselio se u virtualnu sferu i gotovo da nema trgovca koji, ako do sada i nije imao web trgovinu, ne radi na njezinoj izradi, tražeći rješenja preko noći.

Štandovi i kiosci na tržnicama su se u vrlo kratkom roku preselili u virtualni svijet, većinom kroz razne grupe na društvenim mrežama i njihov se popis svakim se danom sve više širi. Nekima od njih prometi su porasli do te mjere (od 100 do 500 posto), da ostaju bez robe na skladištu, a nemaju ni dovoljno vozača za isporuku. Uz to, neki proizvodi (pogotovo iz svježeg prehrambenog asortimana), zahtijevaju poseban tretman, kako prijevoza, tako i skladištenja.

Poduzetnici kažu da se nije tako jednostavno prebaciti na online poslovanje, barem i djelomično. Jer uza sve probleme koji su nastupili s likvidnošću (uvjetovani nesigurnošću naplate i avansnim plaćanjem koje su uveli dobavljači koji su do sada nudili odgode od 30 do 60 dana), nekoliko stotina tona jedne poljoprivredne kulture, koliko se proizvede na godišnjoj razini, teško da je moguće prodati putem interneta.

Dobar dio poduzetnika za isporuku koristi dostavne službe poput Wolta i Glova, koji su do sada bili orijentirani uglavnom na dostavu hrane iz restorana, međutim trenutno šire svoj portfelj usluga.

Situaciju na tržištu iskoristile su neke tvrtke i agencije koje se bave izradom web shopova te nude svoje usluge po sniženim cijenama. Broj upita za izradu web trgovina raste, a najviše ih je iz prehrambene industrije. Naime, u Hrvatskoj se vrlo mali broj proizvođača uspješno digitalizirao u vrijeme kada je poslovanje raslo jer su ostvarivali zadovoljavajuće rezultate kroz druge kanale prodaje. Sada kada ti kanali više nisu dostupni, našli su se pred zidom, a investicija u web trgovinu čini im se kao teret koji neće moći podnijeti, ili još gore - kao potez za koji ne znaju hoće li moći ostvariti povrat uloženog. Najveći izazov na tom putu zapravo je sama odluka na investiciju.

I neki veliki trgovački lanci se nisu još uvijek prilagodili omnichannel (višekanalnom) poslovanju pa bi sada htjeli nešto na brzinu 'sklepati'. Nažalost, takav način prodaje ih neće spasiti jer on ne omogućuje praćenje zaliha, slanje obavijesti o narudžbama kupcima, praćenje pošiljke niti mnoge druge funkcionalnosti koje kupci danas očekuju.

Kada koronavirus bude iza nas i stvari se vrate u normalu, promet trgovaca i dalje će se u velikoj većini odvijati u fizičkim trgovinama. No poanta i nije u tome da sada poduzetnici pređu u online sferu već u novom pristupu koji ne čini razliku između online, offline i telefonske prodaje. Riječ je o omnichannel strategiji koju bi trebali primijeniti svi trgovci koji se žele prilagoditi svojim kupcima. Teško je predvidjeti hoće li sljedećih nekoliko mjeseci online prodaja i dalje rasti, no jedno je sigurno - kada prođe kriza i neizvjesnost, ljudi će kupovati na internetu više nego ikad jer će se promijeniti navike potrošača i suzbiti strah od online kupovine. A onda će profitirati svi oni koji su investirali u razvoj e-trgovine - sada.

