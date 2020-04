Tvrtke i za strane radnike imaju pravo tražiti potporu

Tvrtke imaju pravo tražiti potporu od 4000 kuna za zaposlene u Hrvatskoj koji su porijeklom iz stranih zemalja. Potvrdili su nam to iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava nakon što smo im poslali upit vezano za slučaj našeg čitatelja iz Srbije.

Naime, naš čitatelj iz Srbije ispričao nam je da je krajem veljače potpisao ugovor s hrvatskom firmom te dobio OIB, radnu i boravišnu dozvolu na godinu dana, otvorio račun u banci… Međutim, zbog pandemije koronavirusa nije počeo raditi i njegov je status u tvrtki zamrznut, odnosno, kako je naveo, unatoč situaciji poslodavac ga neće odjavljivati. No u razgovoru mu je poslodavac rekao da će mu samo uplaćivati doprinose, dok minimalac za njega neće uplaćivati dok ne prođe epidemija.

Ministarstvu rada i mirovinskog sustava poslali smo dva pitanja. U prvom nas je zanimalo može li u ovom slučaju tvrtka koja je zaposlila stranog državljanina, ali i one tvrtke koje već od ranije imaju zaposlene strane državljane koji nisu porijeklom iz zemalja članica EU, ostvarivati pravo na isplatu dijela plaće od 4000 kuna iz državnog proračuna, kao što to koriste tvrtke u kojima su zaposleni hrvatski građani. Također nas je zanimalo i to imaju li isto pravo i one tvrtke u kojima su zaposleni hrvatski državljani koji nisu građani, tj. koji žive primjerice u BiH (s adresom u BiH), a došli su kao hrvatski državljani na privremeni rad u Hrvatsku.

- U ciljanu skupinu radnika za korištenje potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca i to bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, osim stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad – odgovorili su iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Dakle, ako poslodavac čitatelju iz Srbije isplati plaću, tvrtka će dobiti 4000 kuna iz državnog proračuna.