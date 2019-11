Kadrovski vrtuljak u zagrebačkom Zepteru: Četvrta direktorska smjena u 22 mjeseca

Ovih dana burno je u ZEPTER ZESTU, hrvatskoj podružnici ZEPTERA. Ta globalna kompanija poznata po proizvodnji i prodaji raznovrsnih proizvoda – od posuđa, medicinskih i kućanskih aparata do kozmetike – u vlasništvu je srpskog poduzetnika Milana Jankovića koji je prije dvadesetak godina promijenio ime u Philip Zepter.

Njegovi direktori u Zagrebu mijenjaju se kao na tekućoj vrpci. Od 21. listopada direktori su Ivan Bošnjak i Davor Pavlović umjesto Elvisa Zelenike. On je, inače, bio direktor do početka 2018. i njegovim opozivom počeo je direktorski vrtuljak. Simona Blašković bila je direktorica od siječnja do kolovoza prošle godine, kad na njezinu poziciju dolazi Kristina Franjić. Ona se na čelu tvrtke zadržala do rujna ove godine, kad odlazi iz tvrtke i osniva svoj knjigovodstveni servis KNJIGOVODSTVO I SAVJETOVANJE K&F.

Onda je na mjesec dana ponovno uskočio Zelenika, a sad su upravljanje preuzeli Bošnjak i Pavlović. Bošnjak je čovjek iz sustava, od 2015. direktor je ZEPTEROVE tvrtke INDO NEKRETNINE. Pavlović je prije ZEPTERA osnovao pa prodao jedan j.d.o.o. (VIRTUAL REALITY), a zatim kupio drugi (EXOND).