Dragan Munjiza više nije glavni izvršni direktor Lonie d.d., nego je na mjestu direktora Lonia trgovine, dok je na čelu Lonia d.d. Krste Tomislav Jaram. Za razloge tih promjena upitali smo samog Munjizu koji je za Lider objasnio da je u rujnu 2020. u Grupi Lonia provedena statusna promjena kada je osnovano novo društvo Lonia trgovina d.o.o. koje je preuzelo funkciju djelatnosti trgovine, dok su Lonijine nekretnine ostale u vlasništvu Lonie d.d.

- Suštinski se nije ništa promijenilo, samo smo odvojili nekretnine od trgovine koja nam je osnovna djelatnost, tako da je Lonia trgovina od rujna preuzela trgovački biznis i sve zaposlenike angažirane u tom dijelu poslovanja - rekao je Munjiza.

Prvog čovjeka Lonia trgovine upitali smo ima li to veze s eventualnom prodajom dijela Lonia Grupe, budući da je investicijski fond Enterprise Investors prije nekoliko mjeseci najavio skoro preuzimanje još jednog trgovačkog lanca u Hrvatskoj, ali Munjiza je odgovorio da to ne može komentirati, iako je činjenica da je taj fond angažiran na preuzimanju trgovačkih lanaca maloprodaje i 'pregovara sa svima', no vlasničke odluke su na vlasnicima, rekao je za Lider Munjiza.

Inače, Lonia iz Kutine, jedna je od 25 članica udruženja hrvatskih trgovačkih kuća Ultra gros d.o.o. i najveća trgovačka kuća na području Sisačko – moslavačke županije, a članstvo u Ultra grosu sada ima Lonia trgovina. Prije osnivanja Lonia trgovine, u prosincu 2013., Lonia d.d. kupila je Bjelovarske Gradske pekare d.o.o., slijedeće godine preuzima četrdesetak Dioninih prodavaonica u Zagrebu, a posljednja akvizicija dogodila se u prosincu 2019. godine kada su Sloga podravska trgovina i Podravski Mlin ušli u sastav Grupe Lonia i time povećali trgovačku mrežu za dodatnih 70 prodavaonica te omogućili ulazak u još jednu županiju, Koprivničko-križevačku, ali i novu djelatnost – mlinarstvo.

Tako Grupa Lonia danas posluje kroz mrežu od 305 prodavaonica prehrane, lociranih na području sedam županija kontinentalne Hrvatske te osam veleprodajnih centara. Osim trgovačke mreže Lonia i Sloga prodavaonica, u sastavu Grupe se nalazi Gradska pekara d.o.o. s dva proizvodna pogona za pekarstvo u Bjelovaru i Kutini, Podravski Mlin d.o.o. za proizvodnju brašna, te Spuga Vinarstvo d.o.o., a cijela Grupa danas broji više od 1400 zaposlenika. Za sada su prisutni u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, a, kako kažu na svojoj službenoj web stranici, nadaju se da će uskoro upoznati i kupce iz susjednih županija, što zvuči kao najava novog širenja.