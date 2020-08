Dujo Ljevar: Niz poslova i stečajeva uz Uskokove optužbe zbog 84 milijuna kuna

Obustavljen je predstečaj za MBM VRTNI CENTAR iz Zagreba (Lučko) i postupak će se dalje voditi kao stečajni. U predstečaju su prošlog ljeta vjerovnici prijavili potraživanja od 46,4 milijuna kuna, a u ožujku je tvrtku kao vlasnik i direktor od Marija Blaževića preuzeo Dujo Ljevar, koji je poznat u poslovnom svijetu, a ima i podeblji dosje u Uskoku.

Ljevar je od 2018. direktor DIBA-CHARMA, od kojeg je u veljači 2019. preuzeo DIBA-CHARM PLUS. To je odradio preko LJD HANDELS –​ UND SPORTCONSULTING GmbH, koji je osnovao u Münchenu u travnju 2018., a istoimenu tvrtku imao je registriranu u Švicarskoj od 2014. do 2017. Dva mjeseca nakon preuzimanja račun DIBA-CHARM PLUSA prvi je put blokiran na dva dana, u kolovozu na tjedan dana, a od 20. siječnja je stalno u blokadi. DIBA-CHARM je dužan Poreznoj upravi tri milijuna kuna, a račun je blokiran od siječnja 2019. SECOLO 21 Ljevar je preuzeo u travnju, a račun je bio blokiran od početka godine do sredine veljače.

Toliko o poslovnim problemima. Što se tiče problema s Uskokom, Ljevar i još osam osoba optuženi su proljetos za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su, prema Uskoku, malverzacijama na PDV-u državu oštetili za oko 9,6 milijuna kuna. U optužnici se traži i da se optuženicima oduzme protupravno stečena imovinska korist. I to nije sve. Ljevara je Uskok početkom veljače prošle godine osumnjičio da je kao pripadnik 14-člane skupine utajivača PDV-a na uvozu i preprodaji čeličnih armatura oštetio državni proračun za 74,4 milijuna kuna.

Ljevar je i direktor NK LUČKO, a preko MBM VRTNOG CENTRA i vlasnik trećeligaša kojeg pokušava vratiti u Drugu ligu.