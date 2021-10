Kadrovski rezovi u Fortenovinoj poljoprivredi: bivši stečajni upravitelj na čelu PIK-a Vinkovci

FORTENOVA GRUPA napravila je velike izmjene u upravljanju svojim poljoprivrednim portfeljem. Dosadašnji član Uprave PIK-a VINKOVCI PLUS Danko Šinka novi je predsjednik Uprave umjesto Mirele Periškić, koja je podnijela ostavku. Na čelu BELJA PLUS ostao je Andrej Dean, a na čelu VUPIKA PLUS Goran Miličević.

Međutim, sve tri uprave smanjene su na dvoje članova – u svima je kao članica uprave ostala samo Anamarija Paić, koja je u poljoprivredu 'prekomandirana' iz menadžmenta KONZUMA PLUS. Periškić je podnijela ostavke i u vukovarskom i vinkovačkom PIK-u, a Velimir Sili ostao je bez članstva u sve tri uprave. Šinko nije više u Upravi BELJA PLUS i VUPIKA PLUS, a Miličević je izašao iz Uprava BELJA PLUS i PIK-a VINKOVCI PLUS.

Novi predsjednik Uprave PIK-a VINKOVCI PLUS u FORTENOVU je došao potkraj prošle godine iz RWA HRVATSKE, koja se bavi trgovinom poljoprivrednim proizvodima, sjemenom, gnojivima i sredstvima za zaštitu usjeva, kao i proizvodnjom sjemena. Prije toga bio je stečajni upravitelj. Vodio je oko 170 stečajnih postupaka, a u Sudskom registru još se vodi kao stečajni upravitelj za dvanaest tvrtki i još tri stečajne mase.