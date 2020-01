Končar Elektroindustrija ima novog predsjednika NO-a i članove Uprave

Končar Elektroindustrija u srijedu je putem Zagrebačke burze izvijestila da je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Joško Miliša, na mandat u trajanju od 14. siječnja do 12. srpnja ove godine, a imenovani su i članovi uprave.

Na jučerašnjoj sjednici Nadzornog odbora (NO) Josip Lasić, kako se navodi, podnio je ostavku na mjesto zamjenika predsjednika Nadzornog odbora i člana tog tijela.

Za predsjednika NO jednoglasnom odlukom svih članova izabran je Joško Miliša na mandat u trajanju od 14. siječnja do 12. srpnja 2020., a za zamjenika predsjednika NO također na mandat od 14. siječnja do 12. srpnja jednoglasnom odlukom svih članova izabran je Nikola Anić.

Jednoglasnom odlukom NO u Upravu su imenovani Ivan Bahun kao zamjenik predsjednika Uprave i član Uprave te Josip Ljulj, Božidar Poldrugač i Josip Lasić kao članovi Uprave.

Bahun i Ljulj su imenovani na razdoblje od 20. siječnja 2020. do 20. siječnja 2024., Poldrugač od 1.ožujka 2020.godine do 20.siječnja 2024., a Lasić od 15. ožujka ove godine do 20. siječnja 2024.

Inače, Nadzorni odbor Končara EI je na sjednici 20. prosinca prošle godine za predsjednika Uprave Končara od 20. siječnja 2020. izabrao Gordana Kolaka, na mandat od četiri godine. On će na toj dužnosti zamijeniti dugogodišnjeg čelnika Končara Darinka Bagu.