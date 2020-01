Najveći menadžerski transferi (4): Ostavke u Lipik glasu, Đakoviću, Combisu, smjene u METSS-u, Saponiji…

PORSCHE CROATIA i PORSCHE ZAGREB

Florijan Steiner novi je direktor u Porscheu Croatia i Porscheu Zagreb umjesto Franza Lohningera, koji odlazi u mirovinu nakon punih 20 godina direktorovanja.

STSI – INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI

Nikola Mišetić novi je direktor umjesto Ivana Novakovića, koji je bio na čelu ove Inine tvrtke od 2012. do 2017. i ponovno od veljače (kad je došao umjesto Igora Šimunovića) do kraja rujna ove godine. Mišetić je došao iz osiguravateljskog biznisa: do svibnja je bio član Uprave Croatia osiguranja, a kraće vrijeme (2014.) i predsjednik Uprave.

UM UNIVERSAL MCCANN

Vedran Vereš novi je direktor UM Universal McCanna umjesto Marija Lovrića, koji je tu agenciju vodio od 2014. Vereš je dosad bio na čelu manje tvrtke iz iste grupacije, Initiativea, gdje ga je na direktorskoj poziciji zamijenio Saša Segulin Borić i pridružio se na direktorskoj poziciji Marku Bojiću.

FOKUS

Franjo Žaja novi je direktor umjesto Rene Turka. Prokurist Stipan Vranješ vlasnik je tvrtke preko svoje matične kompanije Grafotisak iz Gruda (BiH).

LIPIK GLAS

Marco Rani novi je predsjednik Uprave, a Marco Rondelli novi je član Uprave. Imenovani su umjesto Danijela Zadjelovića i Sandre Crnković, koji su nakon malo više od godinu dana na tim funkcijama podnijeli ostavku.

WPC AGRO

Saskia Frederika Karlijn Winkes zamijenila je Ramsesa van Toora u vođenju hrvatskih ogranaka i tvrtki pod kontrolom fonda WPC Agro, koje su lani ostvarile ukupno 386 milijuna kuna prihoda i iskazale 90 milijuna kuna dobiti. Iza njih stoji američki fond W. P. Carey, vlasnik niza Konzumovih trgovina, koje je Ivica Todorić svojedobno prodavao prema načelu 'sales and lease back'.

PEMO

Vlasnik Lovorko Milošević imenovao je Antoniju Ćoran direktoricom umjesto Nikole Butigana, koji je vodio tvrtku od 2010.

ĐURO ĐAKOVIĆ

Marko Bogdanović podnio je ostavku na funkciju predsjednika Uprave i od kraja listopada tvrtkom upravlja član Uprave Slaven Posavac. Ostavku je podnijela i Uprava tvrtke Đuro Đaković specijalna vozila (predsjednik Bartol Jerković i Darko Grbac). Od 13. prosinca tvrtku vodi privremena uprava s mandatom od šest mjeseci na čelu s Danijelom Marićem.

COMBIS

Predsjednik Uprave Hrvoje Išek napustio je HT grupu. Od 1. studenoga do imenovanja novog predsjednika Uprave operativno vođenje kompanije preuzeo je Damir Horvat, dotadašnji regionalni direktor prodaje. Od Išeka se biranim riječima oprostio Saša Kramar kao član Uprave HT-a i predsjednik NO-a Combisa. No u međuvremenu je i Kramar neočekivano dao otkaz i najavio odlazak iz kompanije s krajem godine.

KAUFLAND

Dosadašnji član Uprave Patrick Rudat novi je predsjednik Uprave umjesto Vladimira Tomka, koji se vraća u domovinu – vodit će poslovanje Kauflanda u Slovačkoj.

INA ADRIA i INA JADRAN

Natalija Kompari više nije na čelu dviju Ininih tvrtki. Novi je direktor Ine Jadran (bivši INAgip) Nikica Brusić, a novi šef podružnice Ina Adrije (bivši ENI pa AGIP) Miroslav Perić.

GHETALDUS OPTIKA

Mirko Kokanović vratio se s pozicije predsjednika NO-a na direktorsku poziciju umjesto Vandrija Montabela, koji je na tome mjestu proveo samo pet i pol mjeseci. Na čelu NO-a sad je Gordana Kokanović, jer obitelj Kokanović ima 86,7 posto udjela u tvrtki.

METSS

Antonio Vuksan-Ćusa novi je direktor međimurskog trgovačkog lanca umjesto Branka Grašića, koji je tvrtku vodio od 2003., sve dok nije morao otići zbog neslaganja sa strategijom razvoja. METSS je u vlasništvu Čakovečkih mlinova koje kontrolira Stjepan Varga.

SAPONIA

Dajana Mrčela nova je predsjednica Uprave umjesto Damira Skendera. Razriješen je i član Uprave Milenko Erkapić. Mrčela je u Saponiji od početka karijere, a od 2011. je i članica Uprave, u kojoj je bio (i ostao) Mirko Grbešić, vlasnik Mepas grupe.

B2 KAPITAL, H-ABDUCO i DOHEL

Dosadašnja članica Uprave Tanja Miljanić Presečki nova je predsjednica Uprave najvećeg otkupljivača potraživanja umjesto Ivana Mihokovića. Mihoković se kao direktor preselio u uprave H-Abduca i Dohela.