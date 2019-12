Najveći menadžerski transferi (2): Novi ljudi na čelu HT-a, Mlinara, Metroa, Ikee...

PHOENIX FARMACIJA

Nakon kratkotrajne avanture u HNK-u Hajduk Split, gdje je od ljeta prošle godine bio predsjednik Uprave, Jasmin Huljaj vratio se u farmaceutske vode. Preuzeo je 1. travnja mjesto predsjednika Uprave Phoenix farmacije od Gerharda Waberera, koji je na tom mjestu bio samo pola godine. Huljaj je farmaceut s bogatim iskustvom u struci, a od 2014. do 2018. bio je glavni izvršni direktor JGL-a.

HILDING ANDERS

Damir Matijević imenovan je predsjednikom Uprave. Nakon lanjske ostavke Olivera Rođaka pet mjeseci bio je privremeni upravitelj na temelju rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu, a u travnju su ga potvrdili švedski vlasnici tvrtke iz Preloga.



ALLIANZ ZAGREB

Borisa Galića nakon 16 godina na funkciji predsjednika Uprave Allianz osiguranja nakratko je, u travnju, zamijenila Zrinka Galić Jakovljević, a nakon odobrenja Hanfe na čelo Allianza imenovan je Daniel Matić, dotadašnji direktor za aktuarske poslove životnih osiguranja.



HT, CROATIA OSIGURANJE i ADRIS

Kostas Nebis od 1. travnja predsjednik je Uprave HT-a. Mjesec dana poslije njegov prethodnik Davor Tomašković preuzeo je poziciju predsjednika Uprave Croatia osiguranja od Damira Vanđelića, koji je prešao u Upravu Adrisa. Anti Vlahoviću 31. prosinca ističe i posljednji mandat na čelu rovinjske tvrtke prije mirovine, a na njegovo mjesto dolazi član Uprave Marko Remenar.

PODRAVSKA BANKA

Najdugovječniji čelnik jedne banke u Hrvatskoj Julio Kuruc napustio je poziciju predsjednika Uprave nakon gotovo 30 godina. Novi predsjednik Uprave dosadašnji je član Uprave Goran Varat.



METRO CASH&CARRY

Thierry Richard Antoine Guillon-Verne od svibnja je na čelu Metroa cash&carryja umjesto Roberta Mancusa, koji je bio predsjednik Uprave do prosinca 2018. U međuvremenu tvrtku je vodila privremena uprava. Guillon-Verne bio je glavni direktor operacija za područje zapadnog dijela njemačke Metroove maloprodajne linije Real.



LUKA RIJEKA

Jedrzej Miroslaw Mierzewski podnio je ostavku s 1. travnjem, pa su kompaniju mjesec dana vodila preostala dvojica članova Uprave Tomislav Kalafatić i Bartłomiej Michał Pastwa. Od početka svibnja Duško Grabovac privremeno je prebačen iz Nadzornog odbora – gdje je (bio) predstavnik mirovinskih fondova – na čelo Uprave, s mandatom zamjenika predsjednika Uprave do kraja godine.



HEP PROIZVODNJA i HEP OPSKRBA

Mario Puntarić novi je direktor HEP Proizvodnje umjesto Roberta Krkleca, koji je prešao na čelno mjesto u HEP Opskrbi umjesto Željka Starmana, smijenjenog jer je bio među osumnjičenima za tragediju u HE Dubrovnik u kojoj su tri radnika izgubila život.



TISAK PLUS

Tomislav Bagić novi je predsjednik Uprave Tiska plus umjesto Danka Duhovića, a u Upravu je ušao i Ivica Lovrić.



MARINADA

Slavko Mađarić nije više predsjednik Uprave. Zajedno s njim u lipnju su razriješeni članovi Uprave Mladen Vukušić i Dejan Aleksić. U Upravi je ostalo dvoje članova – Alen Samardžić i Aleksandra Samardžija, koji su imenovani u prosincu 2018. S njima su u Upravu došli Aleksić i Hrvoje Radić, koji je također smijenjen, zajedno s Jelenom Mišak u travnju.



NORDPRODUKT

Krešimir Hazler od lipnja je direktor Nordprodukta iz Samobora, a prokura je dodijeljena trojici dotadašnjih direktora – Silviju Čakaniću, Krunoslavu Dekaniću i Krunoslavu Šimatoviću (kojem je prokura opozvana četiri mjeseca poslije).



MLINAR

Nakon što je MID Europa kupio najveću hrvatsku pekarsku industriju, na čelo tvrtke umjesto dosadašnjeg vlasnika Mate Škoje postavljen je Dominik Nikolić, koji je bio član Uprave.



AXEREAL CROATIA

Jérôme Jean Jacques Bos i Stéphane Jean Michel novi su direktori umjesto Damiena Jean-Claudea Françoisa i Tanguyja Michela Françoisa Josepha Pouparta. Frederic Jean Pierre Sylvain Moulin ostao je član Uprave.



IKEA HRVATSKA

Sara Del Fabbro od srpnja je predsjednica Uprave umjesto Stefana Vanoverbekea. Zadužena je za regiju koja obuhvaća i Rumunjsku, Sloveniju, Srbiju i Ukrajinu.

