Nikica Škunca s Nove TV dolazi na čelo IN2 umjesto Katarine Šiber Makar

Početkom veljače Nikica Škunca preuzima poziciju predsjednika Uprave IN2 grupe. Uz poziciju u Nadzornom odboru IN2, dosadašnja predsjednica Uprave Katarina Šiber Makar, preuzima i poziciju Senior Vice President for Business Development u tvrtki Aquila Software, matičnoj tvrtki IN2 grupe, članici grupe kanadske kompanije Constellation Software Inc.

Nikica Škunca dolazi u IN2 s Nove TV, gdje je posljednjih desetak godina bio na poziciji direktora poslovne jedinice interneta i novih medija. Karijeru je započeo u Hrvatskom telekomu, u kojem je na raznim pozicijama proveo više od 10 godina, baveći se razvojem proizvoda te predvodeći timove i odjele istraživanja i razvoja ICT poslovanja. Dvadeset godina na vodećim pozicijama u ovim dvjema tvrtkama donijelo mu je veliko iskustvo u poslovima upravljanja, strateškog planiranja, ulaganja, razvoja timova, poslovne transformacije, razvoja proizvoda i softvera, projektnog upravljanja te marketinga.

- S obzirom na to da se moje obrazovanje i velik dio karijere vežu uz IT industriju, osobito me veseli prilika pridružiti se IN2 grupi, kompaniji koja je regionalni lider u razvoju softvera i digitalnih rješenja. Vjerujem da iskustvo i znanje koje donosim može značajno doprinijeti daljnjem rastu i razvoju kompanije - rekao je Nikica Škunca.

---Dosadašnja predsjednica Uprave, koja je na toj poziciji bila dvije godine, Katarina Šiber Makar preuzima globalnu poziciju Senior Vice President for Business Development Aquila Softwarea koja uključuje akvizicije, internacionalizaciju poslovanja i ulazak u nove poslovne segmente, kao i funkciju članice Nadzornog odbora IN2 grupe. Prije nego je preuzela upravljanje u IN2 grupi bila je članica Uprave ove kompanije, a ranije je iskustvo gradila u različitim industrijama, od farmaceutike do telekomunikacija, vodeći timove u Hrvatskoj, Europi i SAD-u.

- Nikica je pravi izbor za daljnju fazu rasta i razvoja kompanije. Sigurna sam da će s velikim žarom i uspješno nastaviti ostvarivanje planova koje smo zacrtali u srednjem i duljem roku te donijeti novu snagu i svježu perspektivu našem poslovanju i našem timu. Veselim se svom nastavku rada uz IN2, ali i novim, globalnim izazovima - rekla je Katarina Šiber Makar.