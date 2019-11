Nikola Mišetić: Iz Uprave Croatia osiguranja na čelo Inine servisne tvrtke STSI

Nikola Mišetić novi je direktor Inine tvrtke STSI – INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI umjesto Ivana Novakovića, koji je bio na čelu STSI-ja od 2012. do 2017. i ponovno od veljače do kraja rujna ove godine. Mišetić je došao iz osiguravateljskog biznisa: do svibnja je bio član Uprave CROATIA OSIGURANJA, a kraće vrijeme i predsjednik Uprave Croatia osiguranja. Do rujna je bio član NO-a TANKERSKE NEXT GENERATION i član je NO-a ATLANTSKE PLOVIDBE.

STSI je osnovan 2001. izdvajanjem iz Ine i ostao je u njezinu vlasništvu, stoga je ponajprije orijentiran na održavanje i gradnju postrojenja za proizvodnju i obradu nafte i plina – od bušotina do rafinerija, ali i drugih postrojenja i objekata iz naftno-petrokemijske industrije te drugih građevinskih objekata; održava sva Inina postrojenja. Osim što radi za Inu, STSI surađuje s mnogim drugim tvrtkama, među ostalima, s PLIVOM, PETROKEMIJOM, SIEMENSOM, TEHNIKOM, DALEKOVODOM, ĐUROM ĐAKOVIĆEM… Ima oko 680 zaposlenih, prošle je godine ostvario 800 milijuna kuna prihoda i iskazao 20 milijuna kuna dobiti prije oporezivanja.