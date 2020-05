Smijenjen Tomislav Varga, turistički portfelj pred prodajom

Ovih su dana obavljene velike smjene u tvrtkama Fortenovina turističkog sektora, koji je dosad vodio Tomislav Matija Varga. Najprije je opozvan s pozicije predsjednika Uprave Atlasa, a zatim s iste pozicije u Kompasu. Uslijedila su razrješenja u Adriatica.net plusu i Go.Adriatica plusu. Uz Vargu je iz Atlas plusa ​opozvan član Uprave Mislav Veselica. Novi je predsjednik Uprave Lovorko Mamić, a član Uprave Marin Palada.



Lovorko Mamić tako je, objašnjavaju u kompaniji, zapravo preuzeo položaj predsjednika uprava kompanija iz portfelja turističkih agencija Fortenova grupe. Dugogodišnji je voditelj u kompanijama koncerna – prije je bio predsjednik Uprave Kompasa te član Uprave Kompasa i Adriatica.neta. Karijeru je počeo na voditeljskim pozicijama u Konzumu, a bio je i član Uprave Zagreb plakata. Prema neslužbenim informacijama, pravi je razlog Vargine smjene to što se Mamić najbolje snašao u restrukturiranju Kompasove mreže sa sjedištem u Ljubljani. Tim se 'unutarnjim' kadrovskim promjenama povećala efikasnost u upravljanju turističkim portfeljom uz manji trošak.



U kompaniji nisu komentirali pitanje je li Vargina smjena povezana s prodajom njihova turističkog portfelja. Odgovorili su samo da je prodaja 'u tijeku' i da će nakon dovršetka moći dati više informacija. No dobro upućeni izvori tvrde da su pregovori sa stranim kupcem (najvjerojatnije investicijskim fondom) u finalnoj fazi. Sad je ključno pitanje kako će se posljedice koronakrize utjecati na već dogovorene dijelove transakcije.



Inače, Vargino imenovanje na Atlasovo čelo potkraj 2014. bilo je iznenađenje za poznavatelje prilika u turizmu jer tada nije imao većeg iskustva u sektoru. Doduše, bio je to njegov povratak u Agrokor, gdje je od 1999. do 2008. bio direktor Korporativnih financija.



Zatim je bio savjetnik predsjednika Uprave i financijskog direktora u Ingri, a u Agrokrov koncern vratio se s pozicije predsjednika Uprave za Hrvatsku i Sloveniju Erste Group Immorenta (EGI). Prije dolaska u Atlas (a poslije i preuzimanja upravljanja nad Kompasom i Adriatica.netom) mlađi brat tadašnjeg ministra zdravlja Siniše Varge kandidirao se za člana Uprave HPB-a, ali nije prošao. Sad karijeru nastavlja izvan Fortenovinih kompanija.