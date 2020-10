Tvrtke i karijere: Boris Antolovič na čelu Petrolovih vjetroelektrana, direktorska smjena u Podzemnom skladištu plina…

Predsjednik uprave PETROLA Boris Antolovič imenovan je direktorom PETROLOVE tvrtke VJETROELEKTRANE GLUNČA umjesto Slavena Tudića, a Suad Bajrić dobio je novi direktorski mandat. Antolovič je imenovan i direktorom VJETROELEKTRANE LJUBAČ, koja je prije godine dana dobila lokacijsku dozvolu za izgradnju, a novi mandat dobili su i dosadašnji direktori Tudić i Bajrić.

Vlado Vlašić novi je direktor PODZEMNOG SKLADIŠTA PLINA umjesto Ratimira Oreškovića. Vlašić je član Upravnog vijeća HRVATSKIH VODA. Prije toga bio je direktor varaždinske komunalne tvrtke VARKOM i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, i direktor komunalne tvrtke VARKOM. Vedran Špehar novi je član i predsjednik NO-a umjesto Darka Pavlovića.

Danijeli Govorčinović Šimunović dodijeljena je prokura u HEINEKENU HRVATSKA.

Vanja Bojkova Panajotova nova je članica tročlane Uprave L'OREAL ADRIJE umjesto Brigitte Streller, a Ivo Matulja nije više prokurist.

Kristina Tučkar nova je članica NO-a ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA iz Velike Gorice.

Anne-Laure Marie Colette Jeanne Messier Marguier nova je članica Uprave tvrtke RP GLOBAL DANILO umjesto Nicolasa Hayona.

Marios Zinonos nije više član Uprave VRBANI PROJEKTA, kojem je na čelu ostao Stevan Lojović. Ta tvrtka najpoznatija je po gradnji šoping centra Point u zagrebačkom naselju Vrbani. Jedno vrijeme vlasnik tvrtke bio je Bruno Orešar, ali je većinski dio (95 posto) još prije početka gradnje prodao ciparskoj kompaniji BH CROATIA I LTD sa Cipra, a on je do danas ostao upisan kao suvlasnik s odjelom od 5 posto.

Berislav Nadinić novi je predsjednik Uprave tvrtke HRID – NON DESTRUCTIVE TESTING umjesto Nikole Cvitanovića. Jedan od trojice suvlasnika Mato Cvitanović ostao je prokurist, drugi suvlasnik Dražen Žunac vratio se u Upravu (u kojoj je bio do 2017.), a treći suvlasnik je tvrtke od 2016. je ciparski ELVETRON HOLDING LIMITED. U Upravi je ostao Davor Draksler, novi članovi su još jedan povratnik u Upravu Željko Postružin i Ivan Antić. Josipu Konjevodu opozvana je prokura. HRID NTC bavi se tzv. nerazornim ispitivanjima u industriji, što uključuje i ispitivanja u elektroenergetskim postrojenjima, pa i nuklearkama.

Vlasnik MBM-COMMERCEA Marko Breščanović direktorsku poziciju zamijenio je onom predsjednika Uprave, u koju je imenovao Mateja Breščanovića i Martinu Breščanović. Tvrtka se bavi montažom i servisiranjem klimatizacijskih uređaja.

Željko Glavinić i Stanislav Šiljeg preuzeli su vlasnički tvrtku MGA NEKRETNINE iz Metkovića od Joška Medaka i Nine Jurića. Glavinić je i dosad bio direktor tvrtke.

Pokrenut je postupak likvidacije za građevinsku tvrtku SWEBYGG iz Strmca (Sveta Nedelja) u vlasništvu Marija Radmana, koji je suvlasnik RADMAN GRUPE.