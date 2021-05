Tvrtke i karijere: Mislav Sabljić ponovo preuzeo vlasništvo Centar tradea od Nere Škaro

Direktor CENTAR TRADEA iz Zagreba Mislav Sabljić ponovno je vlasnički preuzeo CENTAR TRADE od Nere Škaro, koja je bila vlasnica od kolovoza 2018. Sabljić je od srpnja 2016. direktor tvrtke, za koju je početkom 2020. otvoren predstečajni postupak, a početkom 2017. vlasnički ju je preuzeo od CENTRA BRAČ, koji je tada bio u vlasništvu Josipa Škare, zatim ga je od Sabljića preuzeo Marijan Sviličić, pripojio svojoj novoosnovanoj zagrebačkoj tvrtki SMALL MALL i ugasio.

No u međuvremenu je i SMALL MALL otišao u predstečaj jer je naslijedio ogromne dugove nastale od dugogodišnjeg forsiranja kontroverznog projekta gradnje centra Small Mall u središtu Splita.

Vjerovnici traže vrtoglavih 397 milijuna kuna, a najveći su dugovi Fortenovi – oko 271 milijun kuna. Među najvećim vjerovnicima (s 40 milijuna kuna) je i pokretač projekta i osnivač CENTRA BRAČ Siniša Škaro.

Za to vrijeme posao uvoza strech folija CENTAR TRADEA brzo se širio. Prihodi su od 2016. do 2019. narasli s 4,88 milijuna kuna na 32 milijuna. No zabilježen je minus u poslovanju i račun je blokirala Carinska uprava zbog neplaćene carine u iznosu od 1,6 milijuna kuna.

Ukupan iznos blokade bio je oko dva milijuna kuna, a dugovi su se popeli na 9,88 milijuna kuna. Vjerovnicima je predloženo da otpišu 20 posto potraživanja, a ostatak bi trebao biti vraćen, nakon počeka od godinu dana, u idućih osam godina.