Tvrtke i karijere: Novi glavni menadžeri u Agrokor-trgovini, Elite Travelu, Tehnogradnji…

Mario Vrgoč novi je direktor AGROKOR-TRGOVINE umjesto dosadašnjeg predsjednika Uprave Roberta Jurišića i člana Marija Talajića. Njih dvojica ostali su na tim funkcijama u zrcalnoj FORTENOVINOJ tvrtki AGROKOR-TRGOVINA PLUS.

Suvlasnici ELITE TRAVELA Boris Aleksić i Marko Rešetar zamijenili su mjesta u Upravi. Rešetar je novi predsjednik Uprave umjesto Aleksića. Treći suvlasnik Jakša Novak ostao je član Uprave/direktor. Četvrti suvlasnik je Stevo Andjus.

Marica Dusper nova je članica NO-a GRADSKE PLINARE ZAGREB-OPSKRBE, a iz NO-a su izašli Tomislav Bilić i Romina Benčić Škrinjar.

Vlasnik i dosadašnji prokurist TEHNOGRADNJE iz Čajkovice (Dubrovnik) Mario Zorić preuzeo je poziciju jedinog člana Uprave od Mirka Prce, koji je vodio tvrtku od 2010.

Stjepan Rak nije više član Uprave KNAUFA iz Uzdolja (Biskupija), ali mu je dodijeljena prokura.

Zvonimir Majzel nije više direktor u tvrtki RADMAN'S BUILDING SERVICES iz Zagreba. Vlasnik Dalibor Radman ostao je jedini direktor tvrtke koja posluje u sklopu njegove RADMAN GRUPE, građevinske tvrtke koja se specijalizirala za završne radove i unutrašnje uređenje, a u vrijeme recesije iskoračila je i na tržišta Austrije, Njemačke i Švedske.

Draško Knežević izašao je iz vlasničke strukture ALFA AGRAMA iz Pule, i opozvan je iz Uprave, u kojoj su ostala preostala trojica suvlasnika Ivica Jakara, Oliver Filipović i Damir Raguž.

Željko Romić ponovo je preuzeo prokuru u svojoj tvrtki PIPER iz Požege. Bio je direktor do 2016., kad je direktorica postala Renata Romić. On se tada povukao na poziciju prokurista, gdje je ostao do početka prosinca 2019., kad imenuje drugog direktora, Brunu Romića, i povlači se iz prokure. No, ne zadugo. U Sudskom registru Željko Romić opet se upisuje kao prokurist 9. siječnja, ta prokura opozvana je već 23. siječnja, a ponovo dodijeljena 20. veljače.

Marcu Buzoliću istekao je mandat (koji je trajao manje od godine dana, od 22. siječnja od 31. prosinca 2019.) i nije više član Uprave PLAVE LAGUNE.

Daniel Petrović novi je član NO-a PERUTNINE PTUJ - PIPO ČAKOVCA umjesto Melite Mikić.

Slavko Goršić nije više prokurist u MM MESNOJ INDUSTRIJI iz Krašića.

Marko Brković nakon samo godinu dana podnio je ostavku na poziciju člana Uprave SONIK TRGOVINE iz Zadra. Sad je jedini član Uprave Filip Bilanović, kojeg je novi vlasnik, STUDENAC iz Omiša, imenovao krajem prošle godine. Tad je STUDENAC vlasnički preuzeo tvrtku, pa su ostavke na upravljačke pozicije podnijeli dotadašnji suvlasnici, dvojica članova Uprave Vjekoslav Sorić i Vladimir Martinko, te prokurist Nikola Sorić.

Otvoren je i zatvoren skraćeni stečajni postupak za ROAD TRADE iz Pule. Ovo jednostavno d.o.o. za trgovinu osnovano je u srpnju 2017., a sljedeće godine ostvarilo je gotovo 98 milijuna kuna prihoda i iskazalo 3,35 milijuna kuna dobiti. Prvi put račun je, na jedan dan, blokiran u ožujku prošle godine, a u travnju je tvrtku vlasnički i upravljački od osnivača Marca Bazzana preuzeo Corrado Rossi. Od 10. srpnja račun je ponovo u blokadi, a na kraju listopada tvrtka je osvanula na crnoj listi Porezne uprave zbog neplaćenog poreza na dobit od 836 tisuća kuna. Fina je 6. studenoga utvrdila da je račun blokiran zbog potraživanja od 2,68 milijuna kuna. Kako nitko od vjerovnika u zakonskom roku nije podnio zahtjev za otvaranje stečaja, sve je riješeno 21. veljače.