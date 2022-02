Tvrtke i karijere: Novi predsjednik Uprave Belja plus, smjena na čelu Adria raila, vjerovnici Vodoprivrede Daruvar otpisali pola potraživanja…

Tihomir Adam imenovan je novim predsjednikom Uprave FORTENOVINE tvrtke BELJE PLUS umjesto izvršnog direktora FORTENOVA GRUPE Andreja Deana. Adam je prije ove funkcije dvije godine bio direktor ZVIJEZDA PLUSA te je od 2014. do 2017. bio direktor MIA SOLI, tvrtke u čijoj je vlasničkoj strukturi do 2017. bio Ivan Todorić. Inače, ova promjena uslijedila je nakon nedavne promjene kojom je Ivan Boban imenovan novim članom Uprave.

Ivica Vrankić imenovan je novim direktorom ADRIA RAILA umjesto Igora Trajkovskog. Njih dvojica suvlasnici su tvrtke.

Sviatlana Bondarava postala je predsjednica NO-a LUKOIL CROATIA umjesto Aleksandra Simbireva.

Potvrđen je predstečajni sporazum VODOPRIVREDE DARUVAR, u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije, s vjerovnicima koji su pristali na otpis 50 posto od ukupno 23,2 milijuna kuna potraživanja. To za sve neosigurane vjerovnike iznosi nešto više od 11 milijuna kuna, a isplate će se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana.

Ukupno 73 suvlasnika napustila su vlasničku strukturu tvrtke TANG TVORNICA ALATA iz Nove Gradiške. Tvrtka sada ima ukupno 319 suvlasnika.

Dosadašnji prokurist MOSLAVINA PLINA Božidar Đurković imenovan je njezinim novim direktorom umjesto Milana Vondráčke.

Andrija Lisičar, koji je bio direktor MONTMONTAŽE, imenovan je predsjednikom Uprave, a Ivana Maričić postala je nova članica Uprave.

Gordana Subotić zamijenila je Borka Ribića na mjestu prokurista CARWIZA.

Mustafi Mataru zaplijenjen je poslovni udjel u M.R. TRGOVINI, odnosno cjelokupno vlasništvo. Vrijednost će se procijeniti i prodati u postupku ovrhe.

Branko Kotarac pridružio se Zdravku Primorcu u vlasničkoj strukturi tvrtke LAURA KOZMETIKA DISTRIBUTIVNI CENTAR.

Marija Jurdana prestala je biti suvlasnica GHETALDUSA RIJEKA. U vlasničkoj strukturi bila je od 2011. godine, a tvrtka sada ima 24 suvlasnika.

Sigilfredo Montinari, Dario Montinari i Andrea Montinari postali su suvlasnici tvrtke RETURN TO BUSINESS. Tvrtka sada ima ukupno 13 suvlasnika.

BOR-PLASTIKA promijenila je naziv tvrtke u BP GROUP.

BAŠIĆ-COMMERCE i HISTRIA ATEST preuzeli su vlasništvo nad tvrtkom PROJEKT BREGI od Nikole Mostarkića, kojeg je na direktorskoj poziciji zamijenio Danijel Mirčeta, vlasnik HISTRIA ATESTA.

Ovlaštenici na poslovnom udjelu pok. Mirka Brkića u OG GRAFICI Valerija Blašković i Filip Brkić sad su suvlasnici tvrtke zajedno s Marijom Simon, a Filip Brkić pridružio se Valeriji Blašković na direktorskoj poziciji.

Antonela Diminić postala je predsjednica NO-a MONTE GIRA umjesto Josipa - Antona Rupnika, a Ivo Jelenaca postao je zamjenik predsjednika NO-a umjesto Đilda Pliška.

Antonio Širanović imenovan je novim direktorom ODVODNJE SAMOBOR umjesto Ivice Karoglana. Mihaela Slamar postala je nova zamjenica predsjednika NO-a.