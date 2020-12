Tvrtke i karijere: Ostavka Željka Biloša u Portanovi, promjena u Studencu, Dario Šimić više nije vlasnik biznisa s vodom

Nada Biloš nova je predsjednica Uprave AMPLITUDA iz Osijeka nakon što je Željko Biloš podnio ostavku. On je do 2018. bio vlasnik tvrtke koja upravlja osječkim trgovačkim centrom Portanova. Od njega ju je preuzela KM NOVA Tanje Kragulj Mežnarić, a nova vlasnička promjena dogodila se u srpnju, kad je jedini dioničar postala J&T BANKA. Željko Biloš u srpnju je nepravomoćno osuđen na 4,5 godine zatvora jer je 2012. poticao na zaustavljanje ovrhe te otpis i prolongiranje poreznog duga od 9,5 milijuna kuna za njegovu tvrtku OLT. Zbog te afere ostavku je svojedobno podnijela i tadašnja šefica porezne Uprave Nada Čavlović Smiljanec, koja je nepravomoćno osuđena na dvije godine zatvora, a šefica Porezne uprave u Osijeku Ružica Kovačević osuđena je na tri godine.

Srđan Vrančić novi je član NO-a HANZA MEDIJE umjesto Davora Butorca.

Dragan Dragojlović više nije član Uprave STUDENCA. Od srpnja prošle godine bio je u Upravi ISTARSKIH SUPERMARKETA, nakon što ih je od Ivice Milotića preuzeo STUDENAC, koji je preuzeo poslovanje Milotićeve tvrtke, pa je Dragojlović od veljače bio u Upravi STUDENCA.

Matija Šimić preuzela je kao vlasnica i direktorica tvrtku BIONATURA BIDON VODE od Darija Šimića. Tvrtku je Dario Šimić preuzeo od Atlantica u sklopu svojevrsne trampe – početkom godine preuzeo je biznis s vodom, a Emil Tedeschi preuzeo je Šimićev biznis s kavom.

Janoš Andoči novi je predsjednik NO-a NK-a OSIJEK umjesto Mihályja Takácsa, koji je podnio ostavku.

Suzana Hittner nije više članica Uprave bjelovarskog HITTNERA.

Luka Traven novi je predsjednik Uprave tvrtke EKOPLUS iz Viškova umjesto Miodraga Šarca.

Marko Lulić više nije član Uprave EUROMODULA IZ Kukuljanovog (Bakar). Taj proizvođač urbane i reklamne opreme, kontejnera i modularnih objekata u vlasništvu je Mile Lulića, koji i upravlja tvrtkom.

Mario Babić novi je vlasnik i direktor FLEET EXPERTA umjesto Katice Hadžić, koja ju je samo tri i pol mjeseca prije preuzela od Darija Banožića i preselila sjedište iz Zagreba u Ivanić-Grad.

Nenad Končar izišao je iz Uprave HOTELA MEDENA iz Segeta, koji je u većinskom vlasništvu Danka Končara.

Otvoren je stečajni postupak nad tvrtkom DIVECOM iz Lasinje, koja je u većinskom vlasništvu Branislava Brezovića. Račun je blokiran od rujna prošle godine, a blokada je uoči pokretanja stečaja iznosila 120 tisuća kuna. Međutim, ukupne obveze su, prema izvještaju direktora Vjekoslava Vidovića, u veljači iznosile 37,5 milijuna kuna. Za stečajnog upravitelja imenovan je Ivan Kurečić.

Till Gero Helmut Schäfer novi je član Uprave FALKENSTEINERA umjesto Agrona Beriše, koji je prešao na čelo opatijske tvrtke LIBURNIJA RIVIERA HOTELI.

Berislav Nadinić i Željko Postružin vratili su se u vlasničku strukturu tvrtke HRID – NON DESTRUCTIVE TESTING. Bili su suvlasnici do 2013. Nadinić je do prije dvije godine bio predsjednik Uprave, a na tu poziciju vratio se u kolovozu ove godine. S njim se u Upravu vratio i Postružin. Istodobno je u vlasničku strukturu ušla i ruska tvrtka TECHNICAL CENTER FOR MONITORING AND DIAGNOSTICS – ATOMKOMPLEKT umjesto ELVETRON HOLDINGA, koji je registriran na Cipru. Suvlasnici su otprije još jedan povratnik u Upravu Dražen Žunac te prokurist Mato Cvitanović.

Ivan Bilić više nije direktor u tvrtki ARFA SERVICES. Samostalne direktorske ovlasti sad je dobio Robert Josipović.

Luk Jos M. Ivens novi je direktor LEGRANDA iz Zagreba umjesto Rasima Mujkića, a prokura je dodijeljena Mariji Faraklou. Tvrtka specijalizirana za električnu i digitalnu infrastrukturu objekata posluje u sklopu istoimene grupacije koja je prisutna u 90 zemalja i ima više od 37.000 zaposlenih.