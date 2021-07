Tvrtke i karijere: Otvoren stečaj Orljave, promjene u Upravi Atlantic Cedevite i na čelu Brijuna rivijere…

Otvoren je stečajni postupak za ORLJAVU iz Požege koji je predložio predsjednik Uprave Luka Balenović zbog prezaduženosti od 19 milijuna kuna. On i članica Uprave Mirjana Čavar razriješeni su dužnosti, kao i tročlani NO. Za stečajnu upraviteljicu najprije je imenovana Alma Opačak, ali ona je podnijela zahtjev za razrješenje jer u užoj obitelji ima kazneni postupak u kojem je do imenovanja na novu dužnost sudjelovala supruga ranijeg predsjednika Uprave, zbog čega je imenovan Krešimir Tomac. Ročište je određeno za 15. listopada. Tvrtka je u većinskome vlasništvu države, pa je stotinjak radnica prije otvorenja stečaja prosvjedovalo je ispred zgrade Vlade RH. Premijer Plenković tada je izjavio da je u interesu 'da se radna mjesta sačuvaju i da se pronađe strateški partner koji će omogućiti funkcioniranje Orljave na normalan način'.

Sanjin Weihnacht novi je član Uprave ATLANTICA CEDEVITE umjesto Ivan Pavelića. Na toj se poziciji pridružio Slavenu Romcu.

Ivica Butorac novi je i jedini član Uprave BRIJUNA RIVIJERE umjesto Sanje Bežan, koja je upravljala tvrtkom od 2013., ali od listopada 2018. dobivala je samo privremene 'v. d.' mandate. Butorac je HDZ-ov vijećnik u istarskoj Skupštini, a izabran je na prijedlog većine u Skupštini kompanije, odnosno države, koja jima dvije trećine udjela u vlasništvu, dok ostatak drži Istarska županija.

Marin Vuković novi je zamjenik predsjednika NO-a HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE (HROTE) umjesto Kate Sušac.

Hrvoje Pezić ostao je jedini vlasnik tvrtke MOBILE 4U nakon što je Trpimir Budiša izišao iz vlasničke strukture.

Jure Komar novi je član Uprave u tvrtki POINT SPLIT umjesto Jasminke Karoglan. U Upravi je ostao prokurist Mate Čikeš.

U NO-u LAUS CC-a iz Dubrovnika više nisu dosadašnji zamjenik predsjednika NO-a Dragan Rudan i Blaženko Carević.

Dosadašnji član Uprave AUTOMOTODROMA GROBNIK Robert Živković novi je predsjednik Uprave umjesto Zdenka Šantića, koji je bio na čelu tvrtke od 2012. Tamara Karlovčan ostala je članica Uprave.

Direktor OSJEČKE TRGOVINE PAPIROM Mario Maršić preuzeo je vlasnički udjel od Ivana Kosa i u vlasničkoj se strukturi pridružio Draganu Ćavaru i Mladenu Maršiću.

Nakon izlaska dvojice suvlasnika Dinka Novoselca i Krešimira Kukeca iz Uprave PODATKOVNOG CENTRA KRIŽ treći suvlasnik i dosadašnji predsjednik Uprave Krešo Troha postao je direktor.

Sanjin Uremović preuzeo je vlasnički i upravljački MAXIMA USLUGE iz Zagreba od Miroslava Gavrilovića.

Nikola Nastav novi je direktor NORD MOBILA iz Samobora umjesto Ive Jurković.

Goran Kovačić pridružio se kao suvlasnik NIKA-KONSTRUKCIJA Zvonku Kišiću (koji je i prokurist) i preuzeo direktorsku poziciju uz Tereziju Šimičević i Dubravku Hudić.

Suvlasnik MARDESIGNA Vedran Botica imenovan je članom Uprave uz suvlasnicu i direktoricu Ranku Vukasović Boticu.

Mario Krička novi je direktor u ADAC SERVICE ADRIJI umjesto Tanje Jakić.

Ana Šakić imenovana je privremenom stečajnom upraviteljicom PSC-VRBOVCA Ivana Bogdana. Postupak je pokrenut zbog blokade računa od 1,6 milijuna kuna.

Direktori RADOVIĆ GRADNJE Stjepan Radović i Nikša Radović vlasnički su preuzeli tvrtku od osnivača Antuna Radovića. Marija Šverko više nije direktorica.