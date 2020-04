Tvrtke i karijere: Čelnica United Groupa nadzire Tele2, promjene u NO-ima RBA-ovih tvrtki…

Novi vlasnik TELE2, UNITED GROUP, postavio je novi Nadzorni odbor kompanije. Glavna izvršna direktorica UNITED GROUPA Viktorija Boklag nova je predsjednica NO-a TELE2 umjesto Pära Torkela Sigurda. Željko Batistić je zamjenik predsjednice NO-a umjesto Karla Boa Andersa Nilssona, a treći novi član je Janez Živko umjesto Pera Stefana Backmana.

Stefano Mariano Scolari novi je zamjenik predsjednika NO-a ABS-a SISAK (ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK, nekadašnja VALJAONICA CIJEVI SISAK) umjesto Alessandra Trivillina.

Nakon što je odstupio s pozicije predsjednika Uprave RBA zbog skandala s natječajem u kojemu su tražili PR agenciju koja bi, između ostaloga, 'utjecala na Ustavni sud', Michael Muller nije više ni predsjednik ni član NO-a RAIFFEISEN MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA i u RAIFFERISEN CONSULTINGA. Na tu je poziciju u mirovinskom društvu imenovan dosadašnji zamjenik predsjednika NO-a Zoran Košćak, inače član Uprave RBA. Tanja Ožbolt Sterle nova članica JE NO-a i Košćakova zamjenica, a u NO-u je ostao Boris Vuksan. Novi predsjednik NO-a u CONSULTINGU je član uprave RBA Ivan Žižić.

Hasan Ecesoy novi je predsjednik NO-a KENTBANKA umjesto Meriça Uluşahina.

Član Uprave STUDENCA Rafał Jacek Cieślakowski novi je zamjenik predsjednika NO-a SONIK TRGOVINE umjesto druge članice Uprave STUDENCA Helene Jurčić Šestan, koja je podnijela ostavku.

Željko Romić ponovo se odrekao prokure u u svojoj tvrtki PIPER iz Požege. Bio je direktor do 2016., kad je za direktoricu imenovao Renatu Romić. On se tada povukao na poziciju prokurista, gdje je ostao do početka prosinca 2019., kad imenuje drugog direktora, Brunu Romića, i povlači se iz prokure. No, ne zadugo. U Sudskom registru Željko Romić opet se upisuje kao prokurist 9. siječnja, ta prokura opozvana je već 23. siječnja, ponovo dodijeljena 20. veljače, a opet je opozvana 15. travnja.

Vlasnik dubrovačkih tvrtki MARINKOLOR I LAPAD KOLOR Marinko Matulović povukao se s pozicije jedinog člana Uprave i u obje tvrtke dodijelio si je prokuru, a članicom Uprave imenovao je Irenu Kobilić.

Nina Išek Međugorac nova je direktorica u MEDIA VALU, uz dosadašnje direktore, Marija Aunedija Medeka i Ivicu Hubzina.

Silvano Bralić vratio se na čelo ADRIACINKA iz Splita umjesto Emice Šeparović-Tomić. Bralić je bio većinski vlasnik i predsjednik Uprave od 1996. do 2008., kad je većinski paket prodao češkoj grupaciji SIGNUM, ostao je jedan od manjinskih vlasnika, i do 2014. bio je član NO-a.

Otvoren je stečajni postupak za DOBRU FORMU iz Pule u vlasništvu Gorana Buršića, kojoj je račun u blokadi od srpnja 2019. zbog nepodmirenih obveza od 361 tisuće kuna. Stečajnim upraviteljem je imenovan Slaven Gavrić.

Direktor GRABARA iz Zagreba Toni Visković i vlasnički je preuzeo tvrtku od Željka Ćurkovića i Josipa Josipovića.

Jack Stuart Thoms novi je direktor tvrtke M7 CEREF I CROATIAN PROPCO umjesto Paula Bettsa. Mirta Ceranac Poljak ostala je direktorica, a Tomislav Urbić prokurist.

Denis Krt preuzeo je upravljanje obiteljskom tvrtkom KRT iz Livada (Oprtalj), koja se bavi melioracijom i drugim šumarskim i građevinskim djelatnostima. Franko Krt povukao se na poziciju prokurista, na koju se prije sedam godina povukla i druga suvlasnica Livija Krt.

Mislav Kalac novi je direktor tvrtki ADRIATIC ASSETS i ADRIA HANDELSKONZEPTE iz Zagreba umjesto Ernsta Gabriela, koji je bio direktor tvrtki u vlasništvu nizozemskog STICHTING TRAILFINDER FINANCEA samo pet mjeseci, od početka prosinca, kad je na te pozicije došao umjesto Dijane Dolušić.