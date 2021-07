Tvrtke i karijere: Promjena u NO-u Rimac automobila, nova šefica Tepih-Centra i Möbel Landa, slovenski vlasnici vjeruju Upravi Tegre…

Heung-Soo Kim novi je član NO-a RIMAC AUTOMOBILA umjesto Thomasa Schemere.

Ukinut je NO TEGRE. Građevinska tvrtka iz Čakovca u vlasništvu je slovenskog POMGRADA, koji ju je 2016. kupio od francuske grupacije EUROVIA. U NO-u su bili većinski vlasnik POMGRADA Stane Polanič, predsjednik Uprave Iztok Polanič i Dragutin Tkalec. Taj potez može se protumačiti kao znak povjerenja Upravi. Ivan Kolarić na čelu je kompanije od 1999., a Silvija Kolmanić pridružila mu se u Upravi od 2008. godine.

Sanja Puškarić nova je glavna direktorica TEPIH-CENTRA i MÖBEL LANDA. Na direktorskoj je poziciji bila od početka godine i ovlasti je dijelila s Andrejem Levakom, koji je pet mjeseci kasnije prestao biti direktor. Sad je dobila ovlast da tvrtke zastupa samostalno, a za direktora s manjim ovlastima imenovan je Luka Primorac.

Branimir Mihaljević novi je član NO-a CROATIA RECORDSA umjesto Ante Pecotića.

Ovlaštenici na udjelu pok. Stojana Tokića u tvrtki TOKIĆ su supruga Ruža Tokić i kći Lucija Tokić.

Željko Grzunov novi je zamjenik predsjednika NO-a ZAGREB-MONTAŽE umjesto Ivane Maholić. U NO su ušli i Igor Starčević i Hrvoje Čipčić-Bragadin umjesto Dinka Novoselca i Tonija Đikića.

Anca-Gabriela Burcea i Roel Lodewijk M Straetmans novi su članovi Uprave tvrtke PURATOS KONDING umjesto Eddyja Van Bellea i Filipa M. W. M de Meyera.

Snježana Hajster nova je predstavnica radnika u NO-u ŽITOPROIZVODA iz Karlovca umjesto Božice Grgić.

Ivica Katalinić preuzeo je udjel Marije Tušek u PILANI KRASNO iz Gerova (Čabar) i sad je jedini vlasnik. Ujedno je i direktor.

Nakon smrti vlasnika i direktora građevinske tvrtke GTM-GAVAN iz Ogulina Ivice Salopeka Trgovački sud imenovao je njegova sina Marija Salopeka za privremenog upravitelja.

Valentina Stipić i Leona Šintić pridružile su se vlasniku prijevozničke tvrtke V.S.T. iz Zagreba Vladi Šintiću na direktorskoj poziciji.

Mirko Grljušić prepustio je vlasništvo tvrtke GM TURBO iz Splita direktoru Marinu Grljušiću i povukao se na poziciju prokurista.

Lani Stojkoski dodijeljena je prokura u tvrtki ARTISAN EU iz Zagreba, koja posluje kao ispostava ARTISANA iz Tešnja (BiH), specijaliziranog za ručnu proizvodnju namještaja od masivnog drveta.

IT Tvrtka SWAM PLUS iz Zagreba dobila je NO. Na čelu mu je Katarina Šiber Makar, koja je i članica NO-a tvrtke IN2. Za njezinu zamjenicu imenovana je Sanja Svilokos, koja je zato napustila direktorsku poziciju, pa je Ivan Kekez dobio samostalne direktorske ovlasti. Treći član NO-a je novi predsjednik Uprave IN2 Denis Jašarević. SWAM PLUS je odnedavno dio IN2 grupe jer ga je preuzeo VELA SOFTWARE SPAIN IZ Palma de Mallorce, član kanadske grupacije CONSTELATION SOFTWARE, koja je odnedavno i vlasnik IN2.

Željko Juratovac novi je direktor tvrtke TM-AUTO iz Zagreba umjesto Ivane Wolf Mateljak, a novi prokurist je Dalibor Bagarić umjesto Ivana Frljužeca, od kojeg je tvrtku preuzeo CIAK preko svog TRGOMETALA.